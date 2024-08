Hansi Flick: "Presiento que Gündogan se va a quedar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, apuntó que su sensación es que Ilkay Gündogan se quedará esta temporada en un conjunto azulgrana que venció (1-2) al Valencia este sábado en el inicio de LaLiga EA Sports, con varios canteranos que "lo hicieron muy bien durante la pretemporada". "No es un test, era un partido muy importante. Empezar con tres puntos es muy bueno. El equipo lo mereció por la segunda parte. Tuvimos una pretemporada que no fue fácil, sin muchos jugadores que habían estado en la Eurocopa y los Juegos", dijo en rueda de prensa. "Los jugadores jóvenes de La Masia lo hicieron bien durante la pretemporada y también hoy. Han mejorado mucho de hace seis semanas, y merecían hoy jugar", añadió tras el triunfo en Mestalla. Por otro lado, Flick fue preguntado sobre el futuro de su compatriota Gündogan, quien no estuvo en Valencia. "El lunes tuvo ese corte y le dejamos en casa. He hablado con él. Le conozco bien, me gusta y presiento que se va a quedar", afirmó, antes de responder sobre Lamine Yamal, dando como normal que Mestalla aplaudiera en parte la "calidad" del campeón de la Eurocopa. "Lammine es un jugador fantástico. Hoy hay muchas cosas a mejorar, pero es el principio de la temporada. Tenemos que crear confianza y estos tres puntos ayudan. Hoy era una gran lucha, el Valencia lo hizo muy bien, pero luchamos, fue un partido de alta intensidad, y merecimos los tres puntos", zanjó.

