Elena Tablada se reafirma en su decisión de renunciar a su sueño de representar a Cuba en Miss Universo

Ajena completamente a las imágenes de su exmarido Javier Ungría y la modelo Raquel Arias en actitud cómplice durante una escapada a Ibiza, Elena Tablada regresa a Madrid con su hija pequeña, Camilla, tras disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Nueva York y Miami con Raquel Perera y los hijos de la coach y Alejandro Sanz. Coincidiendo con este viaje, conocíamos que la diseñadora había renunciado a su sueño de representar a Cuba en el próximo certamen de Miss Universo por sus hijas: "Tampoco me puedo meter dos meses sin estar con ellas y más sin tener un plan anticipado. Los tiempos de la vida son muy importantes y ahora mis prioridades son mis hijas" explicaba en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Una decisión de la que no se arrepiente en absoluto, como nos ha contado a su llegada a España: "Pues nada, hay prioridades en la vida y mis prioridades son ellas. Me dio pena pero es lo que hay que hacer. Estoy súper orgullosa de que me seleccionaran, pero tendría que estar mucho tiempo fuera separada de mis hijas y no hay otra solución" ha confesado. "El día 30 tenía que estar allí y el día 1 venían mis hijas de vacaciones conmigo, entonces era inviable. Y tenía que estar desde el día 1 hasta el 15 de septiembre y eso no son 15 días, son un poquito más, pero estoy muy contenta" ha asegurado, descartando volver a presentarse al certamen en un futuro. "Ahora me toca disfrutar de mí" ha zanjado.

