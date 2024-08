De Rossi convoca a Dybala pese a su posible marcha a Arabia Saudí

Roma, 17 ago (EFE).- El italiano Daniele De Rossi, entrenador del Roma, convocó al argentino Paulo Dybala para el estreno en Serie A ante el Cagliari de este domingo pese a su posible marcha al Al-Qadsiah saudí.

"Hemos oído que hay algo...", dijo entre risas para suavizar la situación. "Pero Paulo está con nosotros. Hay muchos jugadores que tienen situaciones de mercado abiertas, pero Dybala viene con nosotros a Cagliari, no hay problemas y está convocado", añadió.

"No hay jugadores indisponibles, pero Leandro Paredes jugará con el Primavera (filial) porque está expulsado y necesita minutos", puntualizó.

Las negociaciones abiertas entre el Roma y el Al-Qadsiah están protagonizando las últimas horas en el club italiano. La afición se mostró en contra del traspaso de su estrella, mientras que De Rossi prefirió guardar silencio.

"Aquí no hay nadie por encima del club. Ya hablará Paulo, que para mí fue y sigue siendo un jugador importantísimo. Le dije lo que tenía que decir al club y a Dybala. No puedo ir más lejos", apuntó.

"No es que no quiera hablar o no pueda, es que ahora es complicado hacerlo porque está todo en el aire. El 2 de septiembre seguro que sabremos algo y hablaremos tranquilamente", insistió.

Y, además, quiso recordar lo que le pasó al Nápoles hace dos temporadas.

"Hay un equipo que vendió a Fabián, a Koulibaly, a Insigne y a Mertens y ganaron el 'Scudetto'. Y ninguno era mejor que Paulo. No digo que nos vaya a pasar esto a nosotros, sino que a veces los equipos renacen cuando pasan estas cosas", sentenció.

La 'Joya' recibió una propuesta a principios de agosto que rondaba los 20 millones por temporada y que rechazó para quedarse en el club 'giallorosso'.

Sin embargo, la suplencia ante el Everton en el último amistoso de la temporada y un nueva oferta del Al-Qadsiah, que rondaría los 25 millones por temporada, han cambiado el panorama en favor del equipo en el que milita el español Nacho Fernández y que entrena su compatriota Míchel, que ahora espera la decisión definitiva de Dybala.

Entra en juego en este sentido el contrato que Dybala tiene con el Roma, que finaliza en 2025. Este año pasará a cobrar 7.5 millones de euros más dos en variables, casi el doble del salario con el que llegó procedente del Juventus en 2022, algo que hace que el Roma, que recibiría también un ingreso por el fichaje, no vea con malos ojos su salida.

Dybala acumula 77 partidos oficiales como romanista, con un balance de 34 goles y 18 asistencias, erigiéndose desde su llegada como el jugador fundamental del equipo que también entrenó el luso José Mourinho. EFE

tfc/jag