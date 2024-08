Alejandra Grepi, la persona que encontró sin vida a Carlos Ferrando, desvela emocionada cómo fue su despedida

El pasado martes conocíamos el inesperado fallecimiento del popular periodista Carlos Ferrando. Era su compañero Carlos Pérez-Gimeno el que daba la triste noticia en EsRadio, revelando que había sido su íntima amiga Alejandra Grepi la que -ante la falta de noticias del tertuliano- se habría desplazado hasta su casa y le habría encontrado en avanzado estado de deshidratación aunque aún con vida, llamando de inmediato a los servicios de emergencia, que nada habrían podido hacer para salvarle a pesar de los intentos por reanimarle. Y abatida hemos visto a la actriz a su llegada a la capilla ardiente de Carlos, confesando que todavía no ha tenido "tiempo de canalizar todo esto que me ha pasado desde el martes". "Estoy un poco intentando a ver cuando aterrizo de todo esto, sobrepasada, muy cansada, ya veremos cuando esto pase" ha reconocido sin creerse del todo que ya no volverá a ver a su gran amigo. Como ha aclarado, no fue ella quien encontró al periodista antes de fallecer, sino "los bomberos, que cuando abrieron llamaron al SUMA. Yo fui la que llamó porque no me dejaban subir, como es lógico, porque intentaron reanimarlo, cosa que fue prácticamente imposible porque tenía un hilito de vida y nada". "Fui y recibí la noticia y solita. Pero bueno, mis amigos estaban por el teléfono. Muy duro, no me lo esperaba. Me enfadé con él cuando me dejaron subir a darle un abrazo porque lo pedí. Le di un abrazo, estaba ahí con su sabanita tumbado y le regañé, me lo comía a besos, le regañe y él no me había avisado" ha relatado muy emocionada, recordando cómo fue su despedida de Ferrando. "Él decía siempre que no tenía miedo a la muerte, que había tenido una vida muy, muy plena, que nunca más iba a ser tan feliz como era, había sido. Y que el único miedo que tenía es a sufrir y hacer sufrir, y a la enfermedad, que él quería dormirse y ya está. Y creo que es lo que ha pasado" ha asegurado. Un último adiós al que no ha asistido ningún miembro de la familia del periodista porque, como nos ha contado Alejandra, "que yo sepa tenía un hermano que no se hablaba hace 40 años con él. No tenía ni su teléfono con lo cual familiares no podían venir", aunque sí ha dejado claro que no se ha vetado su presencia y si quisiesen podrían haber acudido. La actriz también ha reaccionado a otra sonada ausencia en el velatorio de Carlos, la de Terelu Campos y Carmen Borrego a pesar de la estrecha amistad que unió al periodista con María Teresa Campos: "Con este puente que es el súper puente del año, yo no sé ni siquiera si están aquí, no te lo puedo decir. Sé que en redes sociales han dicho palabras bonitas sobre él, pero es que no sé si están aquí o no. Gracias a vosotros por todo este tiempo que habéis estado aquí esperando. Lo agradezco mucho y sobre todo él, desde donde esté, os lo agradecerá y se lo merecía" ha zanjado.

