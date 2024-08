Última hora del apuñalamiento. Al padre de Lamine Yamal le tendieron una trampa

La actualidad de los últimos días pasa por el estado de salud del padre del futbolista Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, tras el apuñalamiento que sufrió en un parquing el miércoles por la noche. Una puñalada en el abdomen y otra en el costado que provocaban que perdiese una gran cantidad de sangre y tras las que era ingresado en estado grave en el Hospital de Can Ruti de Badalona. Aunque en un principio la preocupación fue máxima, su evolución ha sido muy positiva, su vida no corre ningún peligro al no estar afectado ningún órgano vital y este jueves por la noche era trasladado a planta, desde donde ha compartido un escueto mensaje en Instagram para agredecer las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas. "Gracias por vuestros ánimos, ya estoy mejor" ha expresado. Un suceso tras el que los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas acusadas de tentativa de homicidio, y del que cada vez conocemos más detalles. Como ha revelado la periodista Mayka Navarro en 'La Vanguardia', al padre de la estrella del Barça le tendieron una trampa para apuñalarlo horas después de mantener una discusión en plena calle con los agresores. Todo comenzó cuando un niño que estaba jugando en su balcón tiró un barreño de agua y le mojó. Algo que Mounir Nasraoui no se habría tomado demasiado bien, estallando un enfrentamiento entre el padre, el hermanastro y el abuelo del niño. Una pelea que acabó con el padre de Lamine por los suelos y con la policía local de Mataró teniendo que intervenir para disolver el conficto, aunque la cosa no quedó así. Y es que los miembros de la familia con la que se peleó le habrían tendido una trampa. Conscientes de que era el padre de Yamal, le citaron a las 21.00 en un parquing al aire libre para hacer las 'paces', aunque en realidad era una emboscada para golpearlo y apuñalarlo sin mediar pañabra. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial por tentativa de homicidio, mientras Mounir se recupera en el hospital. Tras reaparecer abatido tras visitar a su padre, el futbolista ha retomado este viernes sus entrenamientos con el Barça y se ha mostrado mucho más tranquilo, llegando incluso a bromear con sus compañeros mientras prepara su primer partido de Liga contra el Valencia.

