Primoz Roglic: "No sé porqué la Vuelta se me da tan bien. ¡Solo disfruto!"

Lisboa, 16 ago (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) aspira a igualar en lo alto del palmarés de la Vuelta al español Roberto Heras con cuatro triunfos en la general, en la carrera que mejor se le da de las tres grandes.

"No sé porqué La Vuelta me va tan bien. No busco una respuesta, ¡solo disfruto!", explicó el esloveno unas horas antes de comenzar la 79 edición en Lisboa.

En la Vuelta suma tres triunfos consecutivos (2019, 2020 y 2021) y un total de doce etapas que le sitúan a una sola de formar parte del top-10 histórico que lidera un inalcanzable Delio Rodríguez con 39.

"Estoy contento de estar en la salida y poder correr aquí después del Tour. Tener que abandonar por una caída fue muy duro. Todavía necesito un poco de tiempo, especialmente por mi espalda, pero soy optimista. En condiciones normales, debería estar bien para la parte final de La Vuelta", aclaró sobre la condición física en la que llega a la carrera española.

El exsaltador de esquí ha sufrido dos graves contratiempos esta temporada, el primero en la masiva caída en el descenso de Olaeta en la Itzulia en abril que a punto estuvo de dejarle fuera del Tour y después otra caída en la duodécima etapa que de nuevo casi le deja fuera de la Vuelta, de hecho desde que abandonó la carrera francesa el 12 de julio no ha vuelto a ponerse un dorsal, la primera vez será este sábado para iniciar la Vuelta en el Monasterio de los Jerónimos de Belém en Lisboa.

"En la vida siempre te enfrentas a retos. Estoy contento de haber recibido el apoyo necesario y poder centrarme en prepararme para La Vuelta. Ahora debemos ver dónde estamos, y basado en eso podremos decidir cómo correr para conseguir el mejor resultado. Por supuesto, lo mejor sería ganar, pero sobre todo se trata de sacar lo mejor de mí mismo y de mis compañeros de equipo", en una carrera en la que presenta un ocho del máximo nivel con el colombiano Daniel Felipe Martínez, segundo en el pasado Giro, o el ruso Aleksandr Vlasov. EFE

jls/asc