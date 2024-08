Muere un palestino durante un violento ataque por parte de un grupo de colonos en Cisjordania

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha denunciado este jueves que un joven de 23 años ha muerto durante un violento ataque por parte de un grupo de colonos en la aldea de Jit, al este de la ciudad cisjordana de Qalqilya. El joven, identificado como Rashid Mahmud Abdelqader Sadda, fue herido en el pecho por balas y trasladado a un hospital de Nablús, en el norte de Cisjordania, donde los médicos certificaron su muerte, según ha recogido la agencia de noticias WAFA. El Ministerio de Salud ha señalado que el joven ha muerto por balas de los colonos, si bien las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. Al menos 50 enmascarados han asaltado la aldea de Jit y han incendiado casas y automóviles. El ministro del Interior israelí, Moshe Arbel, ha instado a las autoridades a "actuar de inmediato" con el fin de "erradicar" un fenómeno "nacionalista" que ha calificado de "grave", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por su parte, el principal líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, ha subrayado en la red social X que estos "disturbios" son "de una terrible bajeza moral". "Cuando hay quienes apoyan tales eventos en el Gobierno, la situación solo puede empeorar", ha agregado.

