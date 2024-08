Lydia Lozano sale en defensa de Kiko Jiménez tras el ataque de Maite Galdeano

Gran amiga de Carlos Ferrando desde hace décadas, Lydia Lozano no ha dudado en interrumpir sus vacaciones para dar su último adiós al recordado periodista que falleció el pasado miércoles a los 76 años en su domicilio de la capital a causa de una deshidratación profunda tras sufrir un infarto cuando estaba durmiendo. Acompañada por su marido Charly -que ha llamado la atención por sus evidentes dificultades para caminar- la tertuliana ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido este jueves al tanatorio de San Isidro en la capital para despedirse muy emocionada de uno de los precursores de la prensa rosa en nuestro país, al que ha dedicado unas emotivas palabras: "Un grande. Me recordaba mucho a Carmen Ordoñez porque decía 'yo me quiero morir pronto, porque para qué voy a dar el coñazo a la gente'. Y ha fallecido como quería, sin molestar, en su cama, que creo que eso es una maravilla, no llena de tubos y de tal". "Y creo que ha sido un gran disfrutón de la vida, se ha bebido la vida. Podría contar mil anécdotas con él, era maravilloso y me he reído tanto tanto tanto... Era muy divertido" " ha asegurado al borde de las lágrimas. Una capilla ardiente en la que hemos echado de menos a Terelu Campos y Carmen Borrego, aunque como ha explicado Lydia "tenían una relación de plató. Con quien él tenía adoración era con María Teresa. María Teresa, además, era un tío muy agradecido al que le daba trabajo, lo tenía para él, para toda la vida, igual que él". "Ha disfrutado y ha sido de los tíos más generosos que conocí en mi vida. Todo el mundo le quería, todo el mundo" ha expresado. Un momento muy triste en el que sin embargo la actualidad manda, por lo que la colaboradora se ha posicionado en la guerra que ha estallado entre Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. "Me he quedado muerta. Al principio como he vivido estas cosas digo "ahora un '¡De viernes!' harán, pero creo que hay mucho más, mucho más. Los vídeos enteros de Maite no los he visto, pero a ver, Maite es una mujer muy posesiva y siempre lo ha sido" ha afirmado, dando la cara por el de Linares después de que su 'suegra' le hata tachado de "rata", "mentiroso compulsivo" y de tener anulada y manipulada a Sofía: "Kiko puede caer fatal o muy bien. Kiko ha sido conmigo muy buen compañero, es lo único que puedo decir y que con Sofía Suescun me escribo de vez en cuando le pregunto a y me encanta este traje da no sé qué, pero con Kiko, conmigo en el 'Sálvame' estuvo siempre estupendamente. No puedo decir nada más. Es un tío muy educado, muy educado, muy bien" ha sentenciado.

