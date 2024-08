Luis Merlo y Natalia Millán protagonizan 'Conspiranoia': "La sociedad es muy intolerante con el pensamiento diferente"

Los actores Luis Merlo y Natalia Millán abren la temporada en el Teatro Alcázar de Madrid, donde protagonizan la comedia 'Conspiranoia' en la que el personaje de Millán se deja llevar por teorías de la conspiración. En ese sentido, la actriz ha apuntado que existe "mucha intolerancia" con el pensamiento "diferente". "En principio, a nivel de pensamiento, estoy bastante alejada del terraplanismo. Pero no lo sé, todo es ponerse. A lo mejor de pronto empiezas a investigar y te llevas sorpresas. Sí es verdad que hay algo que me interesa y me preocupa, y es que somos muy intolerantes con el pensamiento diferente. Es un problemón que tenemos ahora y por eso me parece muy oportuno que estemos hablando de esto", ha precisado la actriz en una entrevista con Europa Press. Así, ha reiterado la importancia de "escuchar" al que piensa diferente, porque aunque haya discursos que "no van a convencer", hay que "respetar". "Que alguien te diga que es terraplanista... Todos nos llevamos las manos a la cabeza porque parece muy evidente que la tierra no es plana. Pero todo el mundo merece la oportunidad de expresarse y de exponer lo que piensa con el respeto de los demás. Aunque nunca te vaya a convencer, pero creo que todos merecemos ser escuchados y escuchando tenemos mucho que ganar", ha añadido. Por su parte, Merlo, quien da vida al marido de Millán, un hombre controlador que desea devolverle "el sentido común" a su esposa, ha asegurado que la sociedad está llena de "voces violentas en lo cotidiano". "Somos una sociedad que tiene muchísimos elementos y muchas posibilidades de comunicación y curiosamente nos estamos comunicando peor que nunca. Quizá porque hay demasiadas voces agresivas, intolerantes, violentas en lo cotidiano. Violentas a través de la palabra y el pensamiento, imponiendo una forma de ser. En este grupo social (al que pertenecen los protagonistas), de clase media tranquila y serena, con un personaje como el mío que es un triunfador social, porque es un locutor de radio, los personajes piensan que sus opiniones son muy importantes porque han tenido éxito a lo largo de su vida. Confundimos el éxito social con que eso ya nos dé carta blanca", ha añadido Merlo. "TENEMOS QUE PERDERLE EL MIEDO AL DISTINTO" Durante la hora y media que dura la función --que se representa en el Teatro de miércoles a viernes a las 20.00 horas, los sábados en doble función a las 18.00 horas y 20.00 horas y los domingos a las 18.00 horas--, ambos artistas prometen "risas" y "unión", para después repetir que es necesario "perderle el miedo al distinto". "Nos estamos empobreciendo, realmente. Tenemos que aprender a escucharnos, perderle el miedo al distinto, no es más que ignorancia. Cuando conoces algo, tienes ahí el principio para empezar a amar y a respetar. Si no conoces, es un miedo muy primitivo, en realidad. Ese miedo a lo que no conozco hace que no lo quiera y le haga culpable de todo lo que sucede. Es algo que debemos cuidar. No respetar el pensamiento distinto, aunque no nos guste ese pensamiento, nos empobrece", ha concluido Millán.

