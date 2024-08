Juventud e Infancia se compromete con Ceuta a colaborar para agilizar los traslados de menores migrantes a la Península

El Ministerio de Juventud e Infancia se ha comprometido este viernes a colaborar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para agilizar los traslados de los menores migrantes no acompañados a la Península, según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press. "Desde Juventud e Infancia estamos en permanente contacto con las autoridades de Ceuta para valorar la situación y poner a disposición todos los recursos para la acogida de niñas, niños y adolescentes que llegan solos y solas. La protección de la infancia es un deber como país", ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un mensaje en la red social X, tras haber mantenido una conversación telefónica "cordial" con el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP). Precisamente, este pasado jueves, Vivas remitió un comunicado en el que pide al Gobierno nacional y a las comunidades autónomas consensuar una respuesta ante la "situación insostenible y de emergencia humanitaria" que vive la ciudad por la saturación de los centros de menores migrantes no acompañados, que acogen a más de 300 niños de su capacidad. En esta línea, la ministra ha respondido este viernes a la petición de ayuda de Vivas a través de una carta y ha recalcado que el Gobierno "es consciente de la magnitud del reto" al que se enfrenta no solo Ceuta, sino también Canarias y otros territorios de llegada, respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. "Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defendemos desde hace meses la necesidad de dar una respuesta adecuada al fenómeno migratorio como fenómeno estructural y dinámico, no puntual", apunta. Igualmente, Rego traslada en la carta el compromiso del Gobierno de España y del Ministerio de Juventud e Infancia para la puesta en marcha de "respuestas ágiles, eficaces y perdurables". "Le solicito todo su apoyo y el de sus socios para ello", subraya. Fuentes ministeriales explican que desde el Ministerio de Juventud e Infancia están trabajando para facilitar la coordinación con las comunidades autónomas de acogida (salvo Canarias y Melilla) para la puesta en marcha del Acuerdo de Conferencia Sectorial de 10 de julio, que supone el traslado de 87 menores de Ceuta a Península en 2024. En este sentido, recalcan que este proceso se está "acelerando" para que los traslados se efectúen "con celeridad".

