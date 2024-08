Javier Ungría y Raquel Arias, primeras palabras tras salir a la luz su incipiente relación

Javier Ungría y Raquel Arias podrían convertirse en la nueva pareja sorpresa de este verano. El ex de Elena Tablada y la modelo han sido sorprendidos de lo más cómplices y cariñosos durante una reciente escapada a las playas de Ibiza. Risas, confidencias, baños para dos y sobre todo una cercanía que deja entrever que entre ellos ha nacido algo más que una amistad tras conocerse en el plató de 'Supervivientes' a raíz de la participación del empresario hostelero en la última edición del reality. Sin embargo, por el momento parece que se 'resisten' a confirmar su incipiente relación, aunque su química y sus sonrisas en la fiesta de 'Supervivientes All Stars' a finales de julio parece hablar por sí misma. ¡Aquí hay algo! "Es el mejor. No es mi novio pero mira, hacemos buenísima pareja, ¿a que sí? Que se pone celoso" bromeaba la íntima amiga de Gabriela Guillén al ser preguntada por su relación con Ungría, de quien no ha dudado en confesar -con él al lado de lo más sonriente- que le parece muy atractivo: "Yo siempre se lo he dicho es guapísimo". "Me sorprendió mucho cuando le conocí, pensaba que era el típico serio, distante, lo conocí y dije pareces otra cosa" ha revelado. "Todo engaña, todo engaña. Yo no pero todo engaña" ha añadido el empresario encantado con las palabras de Raquel. "Por eso todo el mundo en Supervivientes le quería, tendría que haber llegado más lejos" ha asegurado la modelo, confirmando su admiración por Javier. Lo mejor de él, como confiesa, "su alegría y su simpatía". "Yo no puedo decirlo de mí mismo, yo soy transparente, y ahora más que he perdido el color de Honduras y todo" ha expresado Ungría entre risas, tonteando claramente con la televisiva sin importarle la presencia de las cámaras. Y tras un intercambio de piropos para ver cuál liga más de los dos, Raquel revelaba que "nos vemos mucho, tomamos unos vinos, lo pasamos bien": "Te lo juro que me lo llevo como amigo que ha sido un descubrimiento 10" ha concluido, sin ocultar sus recientes encuentros con el empresario.

