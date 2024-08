(Crónica) El Girona araña un punto en el Villamarín y el Getafe frena al Athletic en San Mamés

LaLiga EA Sports 2024-2025 arrancó oficialmente este jueves con dos empates a un gol, los firmados en el Benito Villamarín por el Betis y el Girona FC tras un encuentro con una parte para cada uno, y en San Mamés entre el Athletic Club y el Getafe CF, después de un duelo donde los 'azulones' sólo sufrieron cuando salió Nico Williams. En el Benito Villamarín, el Girona supo reaccionar tras el descanso para arañar un punto para empezar una campaña en la que tiene el listón muy alto tras su excelente rendimiento de la pasada donde finalizó tercero y se clasificó históricamente para la Liga de Campeones. Y lo hizo a domicilio ante un teórico rival directo para la zona europea, que le superó en el primer tiempo donde aprovechó un tempranero gol. El conjunto verdiblanco arrancó con mucha intensidad y apenas dejó que los visitantes pudieran imponer su estilo, sobre todo cuando Marc Bartra cabeceó perfectamente en el minuto 6 un saque de esquina botado por Nabil Fekir. Los de Míchel trataron de reaccionar, con un Bryan Gil que fue su mejor arma, aunque apenas tuvo grandes ocasiones salvo un remate desviado de Yangel Herrera a centro del extremo de Barbate. Además, con el paso de los minutos, el Betis fue ajustando y pudo controlar mucho mejor el encuentro. Los locales llevaron más sensación de peligro, con Aitor Rubial, el improvisado '9' a falta de más refuerzos, gozando de una muy buena ocasión en un balón largo que sorprendió a la defensa 'gironí', pero el futbolista bético se topó con un acertado Paulo Gazzaniga. Sin embargo, tras el descanso, el técnico visitante dio con la tecla y su equipo salió mucho más dominador ante un Betis, que optó por un dar paso atrás para sorprender al contragolpe. Abel Ruiz avisó con un remate al palo, aunque dio la sensación que Yangel Herrera estaba en posición de fuera de juego a la hora de hacer el centro. La réplica local vino con un potente disparo de Rodri y otra parada de mérito de Gazzaniga tras una contra. Míchel fue metiendo cambios y dos de ellos acabaron surtiendo efecto. Iker Almena y Gabriel Misehouy sirvieron de revulsivo y un gran desborde del primero acabó en un envío que el delantero neerlandés, que llevaba poco en el campo, acertó a empujar para firmar el empate. A renglón seguido, el 'Chimy' Ávila firmó un gran remate que se estrelló en el palo y que dio paso, tras la pausa por hidratación, a un trepidante final de ida y vuelta con avisos en ambas áreas, pero que no movieron el marcador. EL GETAFE SE TRABAJA UN PUNTO EN SAN MAMÉS Por su parte, el Athletic Club y el Getafe CF firmaron tablas (1-1) en el partido que sirvió de arranque oficial de la nueva temporada 2024-2025 de LaLiga EA Sports tras un partido donde los 'azulones' pese a estar cortos de efectivos supieron frenar a los locales hasta la salida final al campo de Nico Williams. El conjunto que entrena José Bordalás le planteó un choque muy incómodo al campeón de la Copa del Rey, que apenas pudo generar ocasiones, aunque supo aprovechar una acción individual y las paradas de Alex Padilla para ir por delante, y luego aceleró con la entrada de su ahora jugador franquicia, insuficiente ante la seguridad de David Soria. El 'Geta' fue valiente en 'La Catedral', donde Bordalás puso a un centrocampista, Chrisantus Uche, como '9'. Este y Carles Pérez crearon muchos problemas a la zaga del equipo vizcaíno y cuando parecía que mejor estaban los visitantes llegó el 1-0. Oihan Sancet recibió con muchos metros por delante y enfiló hacia la portería para dibujar un preciso disparo ajustado imposible para la estirada de David Soria. El tanto no achicó al Getafe, que vio también como perdía a un jugador importante como el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, aunque ya no inquietó tanto, con un disparo de Carles Pérez como su mejor opción. El Athletic Club tampoco se volvió dominador, pero Iñaki Williams, en el largo añadido, rozó el 2-0 con un afilado disparo cruzado. Bordalás movió ficha en el segundo tiempo y metió a Peter Federico, a cambio de retirar, de forma un tanto inesperada, a Carles Pérez. El dominicano estuvo a punto de hacer el empate nada más reanudarse el choque, pero su disparo se topó con el palo. Más clara fue la que tuvo poco después Carles Aleña, sustituto de Arambarri, que se plantó solo ante Padilla, que sacó una pierna de genio para aplazar el empate. Pero este terminó llegando en un saque de esquina, bien cabeceado por Uche y que premió su buen partido. El Athletic Club trató de despertar pese a su mal partido en ataque y Ernesto Valverde no tardó en dar la oportunidad a un ovacionado Nico Williams. El extremo entró con más de 20 minutos por delante y su frescura hizo daño a un equipo ya algo más castigado en el físico. El internacional asumió los galones en busca del 2-1 y lo probó con un gran disparo, bien repelido por un entonado David Soria, atento poco después para enviar a corner una falta del menor de los hermanos que se había 'envenenado' peligrosamente. Los locales fueron apretando hasta el final a un Getafe que no podía ya desplegarse, pero el portero 'azulón' le sostuvo con una parada fina a otro disparo desde fuera del área de Yuri Berchiche.

Compartir nota: Guardar Nuevo