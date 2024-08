Antonio Abad, peluquero de Isabel Pantoja, defiende la relación entre la cantante y su hermano Agustín: "Se aman"

Antonio Abad, peluquero de la reconocida tonadillera Isabel Pantoja, ha salido al paso de los rumores sobre la relación entre la cantante y su hermano Agustín Pantoja. En recientes declaraciones para el equipo de Europa Press, fue claro al afirmar: "Ellos son hermanos, se aman y... y nada, no hay nada oscuro, que no inventen, que no digan lo que no es". Con estas palabras, el estilista buscó poner fin a las especulaciones que han circulado en diversos medios. Antonio, que lleva años trabajando con la artista, también señaló que su relación con el hermano de la tonadillera es cordial y profesional: "Él se porta conmigo muy bien, son muchos años". Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la ausencia de las amigas de Isabel en su reciente cumpleaños, el peluquero fue tajante: "No sé de qué me estás hablando". Tampoco quiso entrar en detalles sobre la situación con amigas cercanas de la cantante, como Mariló de la Rubia o Cristina, respondiendo: "No te puedo contar, de verdad". Estas declaraciones surgen en medio de multitud de especulaciones sobre el entorno personal de Isabel Pantoja, pero Antonio Abad ha preferido mantenerse al margen de los rumores, subrayando la buena relación que existe entre la cantante y su hermano.

