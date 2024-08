Kuss, de la frustaciòn de perderse el Tour a la ilusión de la Vuelta

Lisboa, 15 ago (EFE).- El estadounidense Sepp Kuus (Durango, 29 años), reciente ganador de la Vuelta a Burgos, asegura haber superado la frustración de haberse perdido el Tour de Francia por el Covid y afronta la Vuelta a España "con el orgullo de defender el título" que logró en 2023.

"La Vuelta es una carrera especial para mí, porque es donde me siento más en casa. No hay días fáciles y siempre hay un desafío que superar. Siempre disfruto en cada etapa, la gente en el recorrido es muy amable, corean mi nombre y me hacen sentir apreciado. Esta es una de las razones por las que estoy muy emocionado de correr la Vuelta. Correré con el orgulloso de defender el título", comentó el líder del Visma Lease a Bike.

A pesar de que Kuss acaba de ganar la Vuelta a Burgos, con triunfo de etapa en las Lagunas de Neila, el americano prefiere no asumir su condición de favorito.

"Es complicado hacer pronósticos en esta Vuelta, vengo preparado de manera diferente a la de otros años. Quiero disfrutar de las próximas semanas. No creo que sea el máximo favorito para el maillot rojo. Voy a liderar el equipo, pero no siento ninguna presión. Espero poder adaptarme a la carrera y coger rápidamente un buen ritmo", dijo.

Lo que sí admite Kuss es que la victoria en Burgos supuso una inyección de moral, sobre todo después de la decepción por no correr el Tour por el Covid.

"Ganar en Burgos fue muy importante, ya que no corría desde el Dauphiné. Con la victoria superé rápidamente la decepción de perderme el Tour y luego pude centrarme en la Vuelta", dijo.

Lo más importante para el ganador de la Vuelta 2023 tras la cita burgalesa, fue la sensación de "volver a rodar con los compañeros", pero aclara que "en la Vuelta la historia será completamente diferente, con otro tipo de recorrido y una competición difícil", concluyó. EFE

soc/jag