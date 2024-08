José María Almoguera responde a la desesperada petición de su madre para ejercer de abuela

El nieto de María Teresa Campos, José María Almoguera, ha roto su silencio tras las recientes declaraciones de su madre, Carmen Borrego, quien ha expresado su deseo de ejercer como abuela. Sin mostrar preocupación alguna, el hijo de la colaboradora ha respondido de manera contundente a la petición de su madre, afirmando: "Os agradecería que de mi hijo no hablarais, por favor". A pesar de estas palabras, el joven no ha querido entrar en detalles sobre su relación actual con la hermana de Terelu Campos, ni si le permitirá asumir el rol de abuela. Tampoco ha revelado si le han incomodado las apariciones de Borrego en televisión hablando de su nieto. Recientemente, el nieto de la famosa presentadora ha sido visto entrando en una tienda, mostrándose impasible ante la atención mediática y evitando comentarios adicionales sobre su situación familiar. Su decisión de no profundizar en el tema ha dejado en el aire la incertidumbre sobre el futuro de su relación con su madre y su abuela, mientras la atención sobre esta familia va en aumento, con más preguntas que respuestas sobre su dinámica familiar.

