Isabel Pantoja emociona al público al recordar a su madre, Doña Ana, durante su actuación en San Pedro del Pinatar

Isabel Pantoja ofreció una noche inolvidable en el festival 'Sal de Música' en San Pedro del Pinatar, donde la tonadillera fue ovacionada por un público entregado. La artista, que celebró sobre el escenario sus 50 años de carrera, emocionó con su voz y su entrega, dejando huella en cada canción interpretada. Entre aplausos y lágrimas, Pantoja hizo un recorrido musical por su vasta discografía, dejando claro por qué sigue siendo una de las grandes figuras de la música española. Durante el concierto, Isabel Pantoja compartió momentos profundamente personales, recordando a su madre, Doña Ana, quien siempre la consideró la más guapa. "Pa' mi madre lo era. La más. Pa' ella sí. Mucha gente que me quiere, pero yo sé que no es verdad. Una no es tonta, soy mona, resultona. Y vamos, te voy a decir una cosa, maestro, yo las he visto mejores, ¿eh? También mejores. Pero yo las he visto peores, ¿vale?", bromeó la cantante con el director de la orquesta, Víctor Eloy, arrancando risas y aplausos del público. Luciendo un nuevo vestuario con flores de colores y una cola que utilizó como capote tras cantar las sevillanas dedicadas a Paquirri, 'Esperanza quiero ser',demostró una vez más su carisma y sentido del humor sobre el escenario. La artista también hizo una reflexión sobre el paso del tiempo y la posibilidad de vivir 50 años más, comentando en tono jocoso: "¿Te imaginas? Estaríamos 50 años más. Yo creo que ya no llego. No, no, déjate, déjate". La cercanía de Isabel con su público quedó patente en estos momentos, creando una conexión especial con cada uno de los asistentes. En medio de la actuación, la tonadillera desmintió que mande mensajes ocultos en sus canciones, aclarando que ella solo interpreta los temas que le han sido escritos. "Yo no escribo las canciones, yo me limito a cantarles que he tenido esa suerte de tenerlos todos maravillosos. Me limito a cantarlas, a sentirlas como mía y quitando 'Marinero de luces' que iba dedicada a esa canción exclusivamente, todas las demás son canciones y no van dedicadas a nadie, a nadie". Con esta declaración, dio paso a la interpretación del tema 'Vas a extrañarme', una canción que el público recibió con calurosos aplausos. Isabel Pantoja también rindió homenaje a Juan Gabriel, a quien definió como "un sabio". Antes de interpretar el tema dedicado a él, la artista pidió un fuerte aplauso para su "compadre", diciendo: "Mi compadre Juan Gabriel, para quien no lo conozca. Le pido ese fuertísimo aplauso a mi compadre de 'miarma', al que no olvidaré jamás, al que admiro profundamente y respeto mucho más". Con estas palabras, recordó con cariño cómo conoció al artista mexicano y el momento en que le escribió la canción 'Virgen del Rocío'. La noche estuvo llena de sorpresas, como cuando Isabel se acercó a un guitarrista para darle dos besos, tras anunciarlo espontáneamente. La cantante también dio protagonismo al pianista, pidiendo un foco especial para él mientras le dirigía palabras de agradecimiento. Uno de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando el público comenzó a cantar 'Se me enamora el alma'. Conmovida, la artista giró el micrófono hacia ellos, guiándolos en la interpretación mientras ella bailaba y gesticulaba con la letra. Este gesto de la cantante fue el broche de oro para una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Isabel Pantoja, entre emoción y gratitud, cerró su actuación demostrando por qué sigue siendo una leyenda viva de la música.

