El ultimátum de Alice Campello que dinamitó su matrimonio con Álvaro Morata

Novedades respecto a la noticia que ha sacudido la actualidad en los últimos días, la separación de Alice Campello y Álvaro Morata tras ocho años de relación y cuatro hijos en común. Fue el lunes cuando ambos dejaron sin palabras a propios y a extraños anunciando, con sendos mensajes publicados en sus redes sociales, que habían tomado la dolorosa decisión de poner punto y final a un matrimonio que a vistas del mundo era idílico por las muestras de cariño y amor incondicional que se prodigaban hasta hace apenas dos semanas. El motivo de su inesperada ruptura, como ellos mismos han explicado, un desgaste en la convivencia fruto de continuos desencuentros y faltas de entendimiento que poco a poco les hicieron tomar conciencia de que lo mejor era poner punto y final a su relación antes de que ésta se convirtiese en algo tóxico para ambos. Sin embargo, 'Espejo Público' ha revelado que la verdadera razón detrás de su separación sería un ultimátum que Alice dio a Morata durante sus vacaciones hace tan solo unas semanas. Al parecer, la italiana se habría plantado ante el futbolista y le habría dicho 'no puedo más', dándole a elegir entre ella o su familia. Como ha asegurado la periodista Gema López, las decisiones del futbolista pasaban por lo que dijese su padre, algo que no sentaría bien a su mujer. Y cuando Alice le lanzó este órdago (que nada tiene que ver con el dinero porque la familia de la italiana es multimillonaria) para que comenzase a tomar sus propias decisiones porque el progenitor del delantero se metía en todo -sin imaginar lo que provocaría- Álvaro se enfadó. Le pidió que no le hiciese elegir porque entonces se quedaría con su familia, y ante la actitud de su pareja, decidió tomar partido, eligió a sus padres y se precipitó lanzando el comunicado de su separación, que la modelo no esperaba. Algo que habría sucedido a finales de julio y que la pareja todavía estaría asimilando porque ha sido todo muy precipitado y los dos lo están pasando muy mal porque siguen muy enamorados y se quieren muchísimo.

