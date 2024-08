El Manchester City, en busca de la oportunidad de mercado

Londres, 15 ago (EFE).- La salida de Julián Álvarez y la grave lesión de Oscar Bobb, que se fracturó la pierna este miércoles, obligan al Manchester City a recurrir al mercado para reforzar su delantera.

Si ya era más que plausible que el City acudiera al mercado tras la marcha de Julián al Atlético de Madrid y los más de 90 millones de euros que dejó en caja, la lesión de Bobb no hace más que agravar la situación.

El delantero noruego de 21 años se lesionó este miércoles en un entrenamiento y se fracturó la pierna. Pese a que no hay un diagnóstico aún claro de cuánto tiempo estará fuera, Bobb tendrá que pasar por el quirófano y dejará a Pep Guardiola con una opción menos en ataque.

Bobb se había convertido desde la temporada pasada, cuando jugó 26 partidos entre todas las competiciones, en una opción fiable como suplente y su rol iba a ganar enteros esta campaña, sobre todo tras la despedida de Julián, el revulsivo favorito de Guardiola.

El noruego, titular en la pasada Community Shield que el City le ganó al Manchester United y en la que dio una asistencia, aun así, es más extremo que delantero, por lo que, aun estando sano, lo más lógico es que el City rastreara el mercado de todas maneras.

Y es que con Julián se ha marchado con un futbolista que fue el séptimo máximo goleador en la Premier League si se cuentan las dos últimas temporadas completas, además de haber sido capaz de suplir con garantías a Erling Haaland cuando este estuvo lesionado casi dos meses y se perdió nueve partidos. En ese espacio de tiempo el City no perdió un solo partido con Julián como titular.

Ahora, sin el argentino y el noruego, no hay un sustituto para Haaland. El noruego es el único 'nueve' puro de la plantilla. Savinho, Jack Grealish, Jeremy Doku y Phil Foden completan ambas bandas, pero ninguno de ellos puede ser fiable en el puesto de 'nueve'.

Esta situación no es del todo atípica para Guardiola, que ya lidió con una plantilla sin prácticamente delanteros en la 2021-2022, cuando solo tenía a Gabriel Jesús como referencia arriba. Ese año, el City ganó la Premier League, llegó a semifinales de la FA Cup y la Champions League y cayó en cuarta ronda de la Copa de la Liga.

Como el City no vio una alternativa clara a Sergio Agüero, que se marchó aquel verano, decidió no hacer locuras en el mercado, igual que cuando se lesionó Kevin de Bruyne el año pasado o cuando se fue Vincent Kompany en 2019. El City no suele perder la cabeza a la desesperada.

Pese a este precedente, la lógica pasa porque el City recurra al mercado, sobre todo por el superávit que acumula en este mercado.

Los 'cityzens' han vendido a Julián por 95 millones de euros, a Liam Delap al Ipswich Town por 23 millones, a Taylor Harwood-Bellis al Southampton por 23, a Sergio Gómez a la Real Sociedad por 9 millones, a Micah Hamilton al Middlesbrough por 5 millones y a Tommy Doyle al Wolverhampton Wanderers por 6 millones. En total han ingresado 161 millones y solo se han gastado hasta el momento 38 por Savinho.

La parte más complicada pasará por encontrar un delantero a un precio viable y que, sobre todo, esté dispuesto a aceptar el rol de suplente de Haaland que ofrece el City, ya que Guardiola, salvo en contadísimas ocasiones, no suele utilizar dos delanteros. EFE

msg/og