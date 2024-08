Dani Olmo: "El Barça apareció con muchas ganas, hay equipo para muchos años"

El nuevo jugador del FC Barcelona Dani Olmo ve un buen proyecto de futuro en el conjunto azulgrana, "un equipazo" para "ganar títulos", en medio de la ilusión y el "sueño" de haber vuelto a casa esta temporada con su fichaje. "Estoy contento, tenía muchas ganas. Soy una persona ambiciosa, que quiere ganar siempre, es lo que es el Barça también. El Barça es mi casa, tengo a toda la familia aquí, mis amigos, retornar de esta manera es especial", dice el de Terrassa en una entrevista publicada este jueves por Barça One, recogida por Europa Press. Olmo repasó su infancia en La Masia, su marcha a Croacia y Alemania, y su regreso a casa, así como su evolución dentro del campo. "He crecido, al estar fuera de casa creces, mejoras, es otro mundo. Llegué muy chico a La Masia, aprendes muchas cosas, estuve en Croacia, en Alemania. El futbolista crece en muchos aspectos pero la idea y el juego se mantiene", afirma. "Era un sueño para mi regresar a casa y cómo el club ayudó. Era un objetivo, un sueño, había otras opciones, pero apareció el Barça con muchas ganas. Regresar a casa era un sueño y lo he podido hacer realidad. Es una motivación tener la oportunidad de jugar en el nuevo Camp Nou, es un sueño también poder estrenarlo y esperemos que nos dé muchas alegrías", añade. Por otro lado, un Olmo que se ve ya más como mediapunta confió en una buena conexión con Lamine Yamal, y jugadores con los que fue campeón de Europa con la selección este verano. "He podido jugar con ellos en la selección y lo hace más fácil. Aquí jugaré con más jugadores, tenemos un equipazo. Llego bien, motivado", comenta. "Conocía a Fermín y Gavi, ahora puedo compartir vestuario de primer equipo, es el sueño como jugadores de La Masia. Lamine es un talento innato, un jugador increíble, una persona muy sana dentro del vestuario. Me llevo muy bien con él y será una buena conexión para el Spotify Camp Nou", añade. Olmo, que en Infantil empezó ya a jugar más en la banda, destacó el trabajo de la cantera azulgrana. "El trabajo, la idea, la filosofía y todo lo que transmite el Barça se ve reflejado en La Masia, a los valores que transmiten se ven en cada etapa y van mejorando a pasos agigantados. Cuando yo estaba había muchos jugadores, pero ahora hay muchos más que han podido llegar al primer equipo y compitiendo a este nivel, con garantías", confiesa. Además, el ex del Leipzig los últimos cuatro años apuntó que espera entenderse bien con Hansi Flick. "He tenido experiencia con entrenadores alemanes, cada uno es un mundo, entrenadores que han marcado mi carrera, pero Hansi también habla inglés y no habrá problema con la comunicación", afirma. Por último, Olmo lanzó un mensaje a la afición azulgrana. "Son jugadores muy ambiciosos, todo el equipo. Estén tranquilos, hay equipo para muchos años, tenemos muchas ganas de empezar esta temporada, ganar títulos y vamos a ir a por todas, siempre a ganar", termina.

