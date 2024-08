Carlo Ancelotti: "Con la calidad que tenemos esperamos una buena temporada"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confió en "una buena temporada", como así empezó este miércoles con el título en la Supercopa de Europa ante el Atalanta, ya que tienen "calidad" como para lograrlo, destacando a un Kylian Mbappé que se estrenó con la camiseta blanca con gol y título en su primera partido. "Tiene una calidad enorme, ha trabajado bien, a nivel defensivo ha trabajado como los otros. El equipo no ha jugado bien la primera parte, pero ha trabajo bien a nivel defensivo. En la segunda parte ha jugado muy bien el equipo", dijo en rueda de prensa tras el 2-0 en el PGE Narodowy (Varsovia). Además, el técnico italiano se refirió a ser parte de la historia del Madrid con el récord de 14 títulos. "Estoy muy contento, es un honor, un privilegio entrenar a este quipo. Lo estamos haciendo bien, también hoy. El partido ha sido difícil. El Atalanta ha jugado muy bien, ha sido fuerte. La calidad que tenemos enfrente se ha mostrado", afirmó. Ancelotti apuntó que hasta que no bajó el ritmo el equipo italiano, la final no entró en terreno del cuadro blanco, como le reconoció al técnico rival Gian Piero Gasperini. "Le he dicho que jugar con el Atalante es como ir al dentista. Cuando han bajado el ritmo hemos tenido más espacio y nos hemos adelantado en el marcador", apuntó. Además, el técnico del Madrid fue preguntado por su centro del campo ya sin Toni Kroos. "Creo que los tres Bellingham, Valverde y Tchouameni han hecho un gran trabajo. No ha salido bien en la primera parte pero en la segunda con más espacio hemos tenido más posibilidad. Los tres han jugado muy bien", afirmó. "He intentado comparar al equipo con el de 2014, ese equipo era fantástico, con Benzema, Cristiano Ronaldo. Es lo que no cambia en este club, la calidad, después de 10 años. Lo difícil es encontrar un equilibrio con la calidad que tenemos. Con la calidad que tenemos esperamos una buen temporada", terminó.

