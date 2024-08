Anabel Pantoja estalla y pone fin a los rumores sobre su relación con su tía Isabel

Anabel Pantoja ha aterrizado en Murcia para asistir al esperado concierto de su tía Isabel Pantoja, pero su llegada no ha sido nada tranquila. La influencer ha sido abordada con múltiples preguntas que parecen haberla saturado. "No veas, eh. Habéis descargado conmigo todo", declaró visiblemente molesta nada más llegar a la ciudad. La sobrina de la famosa tonadillera ha evitado cuidadosamente desvelar si actuará como intermediaria en la posible reconciliación entre su prima Isa Pi y su tía, esquivando las preguntas con un "venga chicos, ya, ¿vale, cariño? Venga". Además, no ha querido comentar las recientes declaraciones de su supuesto hermano Pinocho, respondiendo de manera escueta: "¡Venga! Nos vemos en el concierto". Tampoco ha ofrecido detalles sobre la relación entre su pareja, David Rodríguez, y Mariló, optando por no dar más explicaciones. A su llegada al hotel, Anabel se ha mostrado hermética sobre la supuesta tensión entre ella y la cantante. Acompañada por Alberto Dugarte, Antonio Abad y Celeste, la hija de Bernardo Pantoja ha evitado hacer declaraciones al respecto, mientras que Alberto sólo ha comentado que se encontraba "muy bien", sin entrar en detalles sobre el estado de Isabel. Antonio, por su parte, ha esquivado las preguntas sobre el supuesto biopic que la artista estaría preparando con Antonio Banderas, diciendo simplemente: "Todo bien, gracias". Tras mucho interés por parte de la prensa y ante los rumores de un posible enfrentamiento con su tía por Mariló, ha querido ser lo más clara posible respondiendo tajantemente: "No, mi amor, ¿pero no me ves que estoy aquí trabajando? ¿Ha habido algún problema? Pues entonces... Pero es que me da miedo que me enfoquéis, que me hagáis 300 preguntas que yo además no puedo contestar, ¿sabes?". Sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja abandone Cantora,se ha mostrado concisa: "Mi amor, no te puedo contestar a eso. Yo, mira, de verdad, he bajado la ventanilla por vosotros. Estoy muerta de hambre y me voy a comer. Porque tengo que irme a trabajar. Y de verdad, no hagáis suposiciones que no son de verdad". A pesar de todo, confirma que la tonadillera estaba nerviosa pero emocionada por el concierto de la noche: "Sí, cariño, claro, está nerviosa. Está deseando cantar esta noche, que además está todo lleno. Es un festival impresionante y muy feliz". La sobrina de Isabel Pantoja también ha aprovechado la ocasión para anunciar que se tomará un descanso debido a su avanzado estado de gestación: "Voy a terminar ahora mismo los conciertos, porque estoy ya casi de siete meses. Es que es una cosa normal, ¿vale? Simplemente deciros que la vida es más sencilla de lo que es". Además, pide a la prensa que cesen los rumores sobre su vida privada: "Es que muchas veces son dañinos, es como, joder, tía, ¿sabes? Cómo no voy a ir a trabajar con mi tía, cómo no... De verdad, vamos a ubicarnos, ¿vale?". Finalmente, ha compartido sus planes para las próximas semanas, en las que se tomará unas merecidas vacaciones antes de dar a luz: "Estoy donde tengo que estar en mi vida, donde me enseñó mi madre, ¿vale? Y estoy muy bien, mi niña muy bien, deseando ya coger las vacaciones, que mañana me voy con mi madre a mi casa. 15 días que necesito, de verdad, mentalmente. Muchísimas gracias por todas las preguntas, pero es que no puedo contestar a nada, ni a Cantora, ni a lo otro, ni a lo otro. Eso, preguntárselo a ella, ¿vale?".

