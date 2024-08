Alice Campello se sincera y da las claves de su separación de Álvaro Morata

Tras los rumores y especulaciones que han surgido desde que anunció su sorprendente separación de Álvaro Morata hace apenas 3 días, Alice Campello ha roto su silencio. La italiana se ha abierto en canal con la periodista Isabel Rábago sobre su ruptura, revelando las claves que les empujó a tomar una decisión tan complicada y dolorosa como poner fin a su matrimonio después de 8 años de amor y 4 hijos en común. En primer lugar la modelo ha querido dejar claro que su separación ha sido de mutuo acuerdo, y ella era consciente y sabía el momento en el que el futbolista iba a publicar el mensaje en redes sociales anunciando el fin de su historia de amor. Un comunicado que no fue compartido por ambos de forma simultánea porque Alice prefirió esperar a que lo publicase en primer lugar él. Dando la cara una vez más por Morata y dejando claro que está completamente segura de que Álvaro no le ha sido desleal y que sabe que no estuvo con ninguna chica durante su noche de fiesta en Marbella porque está "destrozado" -al igual que ella-, ha confesado que está siendo un momento "muy complicado" para ambos porque siguen "profundamente enamorados" y se siguen "respetando" por encima de todas las cosas. Muy sincera, Alice ha revelado por primera vez el motivo real de su ruptura. Como ha explicado, son dos personas muy jóvenes y en muchas ocasiones han sido "inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones". Y es que como asegura, los últimos años no han sido fáciles, ya que han formado una familia numerosa, han vivido en diferentes países y han tenido una inestabilidad que les ha acabado por pasar factura. A corazón abierto, la modelo confiesa que sus depresiones postparto y los malos momentos que ha pasado Álvaro en su carrera deportiva ha hecho mucho daño a su relación y no han sabido "gestionar" las cosas. Y no hay nada más. "El amor no se acaba de un día para otro" ha afirmado, asegurando que todavía se quieren infinito y se respetan una barbaridad, y que eso no va a cambiar. Sin embargo, llegaron a un punto en el que estaban "consumidos el uno por el otro" y poner punto y final a su matrimonio es lo que necesitan en este momento. Además, Alice ha suplicado que no se hable mal de Morata porque "no se lo merece y me ha respetado toda la vida". Tanto es así que no ha dudado en afirmar que "pone su cuerpo en el fuego" porque sabe que el futbolista jamás le ha sido infiel. Y deja claro que él también mataría por ella. "Álvaro ha sido el mejor marido del mundo y el amor no se va de un día para otro" expresa. Sobre si su separación es definitiva, la italiana desvela que esto es lo que "necesitan ahora los dos", pero reconoce que no sabe lo que pasará en un futuro, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación porque ante todo hay amor, respeto y admiración de Alice a Álvaro, y de Álvaro a Alice.

