Alexander Sorloth, en su presentación como rojiblanco: "Siempre quise jugar en el Atlético"

El delantero noruego Alexander Sorloth confesó devoción por el Atlético de Madrid este jueves durante su presentación en el Cívitas Metropolitano, "muy contento" con el paso de llegar a uno de los "mejores equipos del mundo", con muchos jugadores buenos. "Muy contento con este momento de mi carrera, espero muchos momentos en este estadio. Hablé con el míster un par de veces antes de venir, sólo podía decir cosas buenas, tenía muchas ganas de estar en el club", dijo en el acto de su presentación oficial. El noruego no quiso ponerse un número de goles después de pelear el Pichichi la pasada campaña. "Estuve muy cerca, hasta la última jornada. Hubo lesiones, no fue el final soñado de temporada, pero es borrón y cuenta nueva. Lo más importante son los tres puntos cada jornada y ayudar al equipo, los goles llegarán", afirmó. "Tengo buenos momentos en este estadio, aquí marqué mi primer gol en la Liga. Me encantó el ambiente, cómo es, un estadio perfecto para jugar. Los aficionados siempre apoyan mucho. Me gusta jugar con buenos jugadores. Tenemos muchos, y es una de las razones por las que quería venir al Atlético. No me he puesto un objetivo de goles. Lo primero es ayudar al equipo", añadió. Sorloth explicó su decisión de dejar el Villarreal y confió en disfrutar del Metropolitano. "Creo que es un ambiente de los más parecidos a cuando jugué en Turquía. El ruido del estadio es increíble, es lo que me gusta del fútbol. Con este ambiente hace más especial marcar goles. La presión me la pongo yo mismo. Podemos hablar de números, pero yo quiero rendir al máximo", confesó. "El Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Antes de venir a España esperaba marcar suficientes goles para poder jugar con el Atlético, siempre quise jugar en este equipo, cuando llamaron a la puerta ni me lo pensé", terminó. Por otro lado, el presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, destacó el esfuerzo del Atlético en fichajes como el noruego, Le Normand o Julián Álvarez. "Semana ilusionante para todos. Orgulloso por el enorme esfuerzo que está haciendo el Atlético para afrontar todas las incorporaciones que estamos haciendo", afirmó. "Eres el primer jugador noruego que viste la camiseta del Atlético de Madrid, ya formas parte de la historia de nuestro club. En el terreno de juego y fuera de él, vas a dejar huella", le dijo a Sorloth, destacando su debut ya con goles en la pretemporada. "Nos harás disfrutar de grandes tardes, contribuirás a que consigamos todo lo que queremos hacer esta temporada", dijo.

Compartir nota: Guardar Nuevo