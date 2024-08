Santander traslada su orgullo a los deportistas olímpicos: "Nos habéis hecho vibrar"

La ciudad de Santander ha homenajeado este martes a los deportistas que han competido en los Juegos Olímpicos de París con un acto protagonizado por algunos participantes santanderinos, que han recorrido la ciudad en un autobús descapotable hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. En concreto, han estado en la cita los medallistas de oro en vela, Diego Botín y Florian Trittel, junto al entrenador Álvaro del Arco y la fisioterapeuta Lucía Ruiz-Cotorro; así como los santanderinos de los combinados femenino y masculino de hockey hierba, Beatriz Pérez y Patricia Álvarez y Alex Alonso y Nacho Rodríguez, éstos acompañados por los preparadores Borja Movellán y Bernardino Herrera. Todos ellos han comenzado sobre las ocho de la tarde su recorrido en autobús desde el Palacio de los Deportes, donde ya había personas concentradas para su bienvenida. Minutos después de las 20.30, a su llegada al Ayuntamiento les esperaba una multitud de público con globos rojos y amarillos y banderines de España, que les han recibido entre gritos y aplausos. Tras bajarse del vehículo, los olímpicos han caminado hacia el escenario colocado en la plaza del Consistorio por un pasillo habilitado entre los asistentes, que los deportistas han recorrido saludando a sus espectadores y dedicando algunos autógrafos. Botín y Trittel han sido los últimos en desfilar y también los más aclamados por el público. Ya en el escenario, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que aguardaba su llegada junto a varios miembros de la Corporación y reconocidos deportistas, ha dedicado unas palabras a los jugadores para trasladarles el "calor" de la ciudad. "Nos habéis hecho no dormir, estar ahí al pie del cañón" e incluso "cambiar las reuniones", ha confesado la regidora. "Nos habéis hecho vibrar. Sois el orgullo de Santander". Es por ello que se ha organizado este acto, en el que han colaborado diferentes clubes y federaciones deportivas de la ciudad. "Que sigáis adelante y que sois los mejores os lo teníamos que decir", ha ensalzado Igual. Después ha sido el turno de los propios olímpicos, que han hecho cada uno una breve intervención. Los jóvenes eran protagonistas de este acto y a ellos se han dirigido varios de los deportistas, que les han animado a que sigan sus metas porque "los sueños se cumplen". "Si soñáis grande y ponéis el trabajo vais a llegar", les ha dicho Diego Botín, señalando que la vela es "un deporte increíble" y de Santander salen "grandes navegantes" porque "tenemos las condiciones perfectas" para practicarlo. Además, el santanderino ha participado en tres Juegos Olímpicos y ha agradecido "el calor" de la ciudad en todos ellos, ya que, cuando las cosas no han ido bien, el apoyo también "ha sido masivo". Y Trittel ha bromeado con que su sueño, además de ganar una medalla y representar a España, también era "ser santanderino algún día" y así lo va a cumplir. "Se me ha pegado hasta el acento", ha apostillado el sueco. En la misma línea se han pronunciado los jugadores de hockey masculino, que han apuntado que el sueño de todo niño deportista es "jugar unos JJOO". Han lamentado que el cuarto puesto del equipo "sabe a poco" cuando se lucha por el bronce, pero "ha superado con creces lo que teníamos pensado". Lo mismo han dicho las integrantes del combinado femenino, que soñaban "con un pasito más, pero no ha podido ser". Eso sí, ambas recordarán esta competición de forma especial, ya que han sido los últimos Juegos Olímpicos para Beatriz Pérez y los primeros para Patricia Álvarez.

