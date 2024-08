Oposición venezolana espera que España "apriete el acelerador" y reconozca a González

Madrid, 14 ago (EFE).- El opositor venezolano Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, espera que España "apriete el acelerador" sobre su respuesta a la crisis venezolana surgida tras las elecciones el pasado 28 de julio y "reconozca" al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como presidente.

En unas declaraciones a EFE, Ledezma agradeció hoy al Gobierno español su postura de reclamar las actas electorales y "no avalar la proclamación" como vencedor de los comicios del presidente Nicolás Maduro, pero compartió su esperanza de que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez "apriete el acelerador y comunique a Maduro la posición de España de que debe parar la represión".

Para Ledezma, portavoz internacional de la Plataforma Unitaria Democrátrica (PUD), también sería deseable que "España pueda liderar en Europa la defensa de la victoria de Edmundo (González) y que no sea esperar las actas sino que insistan en que (Maduro) sea desproclamado y faciliten la proclamación" de González.

"Sé que sería mucho pedir, pero es lo lógico" insistió, y recordó que en las últimas elecciones brasileñas el presidente Lula da Silva venció "con un 1% de ventaja" a Jair Bolsonaro: "aquí estamos hablando de una ventaja de 30 puntos que hubieran sido 45 si hubieran permitido votar a los cinco millones de venezolanos que estamos fuera y no hubiera habido limitaciones".

Ledezma se refirió también al papel del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, "un observador reconocido" en el proceso electoral venezolano que, a su juicio, desde el pasado 28 de julio está guardando "un silencio atronador".

"Yo recuerdo y me quedo con la imagen del (Rodríguez) Zapatero que fue a Venezuela a rescatar a presos políticos, sabemos que entró (en el país para las elecciones), pero no sabemos dónde está, si está allá o no, tiene la oportunidad de cubrirse de gloria y decirle a Maduro que no se le ocurra atropellar a María Corina Machado y a Edmundo, sobre todo de aquí al sábado", cuando hay convocadas marchas en Venezuela y en más de 100 ciudades fuera del país.

El "importante" informe del panel de la ONU

Ledezma tildó de "importante" el reciente informe del panel de Naciones Unidas que cuestiona la "integridad" de las elecciones en el país, e insistió en que sería "inaceptable" repetir los comicios porque el pueblo "ya se expresó" el 28 de julio.

A juicio del portavoz opositor, el informe de los expertos de la ONU -que recalca que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas careció de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles"- señala que "el sistema estuvo plagado de irregularidades" así como las "fallas de origen".

"No es solo lo que ocurrió el 28 de julio sino lo que venía ocurriendo durante todo el proceso, para mí lo más importante es que da lugar a pensar que la victoria es de González", añadió.

En ese sentido, insistió en que la oposición "logró la victoria" a pesar del "ventajismo" del Gobierno y las "limitaciones" a la candidatura de González Urrutia y la inhabilitación de María Corina Machado.

Ledezma valoró que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aborde la situación en Venezuela en su próxima reunión del 29 de agosto, a instancias de España, y confió en que no se quede "en florituras" ni "ponderaciones diplomáticas".

"Espero que se puedan tomar decisiones eficaces para que Maduro de marcha atrás en el ataque a los Derechos Humanos y que se de un giro para que Edmundo sea proclamado" presidente, aseveró. EFE

