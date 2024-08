María José Suárez, sonrisa y portazo ante los rumores de infidelidad de Escassi con un actor conocido

Tras unos días de desconexión en un exclusivo hotel de la costa gaditana con su hijo Elías, María José Suárez ha tenido que afrontar a su regreso a Sevilla la última y sorprendende información relacionada con su relación con Álvaro Muñoz Escassi, con el rompió a finales de junio tras enterarse de que el jinete le había sido desleal con una mujer transexual llamada Valeri. Un culebrón que no ha dejado de crecer en las últimas semanas, ya que después de que su ex fuese pillado en actitud cómplice en Madrid y en Túnez con la actriz Hiba Abouk -una incipiente historia de amor que podría haber llegado a su fin tras salir a la luz, ya que no han vuelto a verse- ahora Enrique del Pozo ha salido a la palestra asegurando que Escassi también le fue infiel con un actor muy importante de este país con el que habría tenido bastante encuentros íntimos y afectivos y cuyo nombre prefiere no revelar por el momento. Una sorprendente noticia a la que María José ha hecho frente con una sonrisa irónica, intentando demostrar indiferencia ante esta nueva traición del jinete que ve la luz, aunque no ha podido evitar dar un portazo tras dar la callada por respuesta a las preguntas de la prensa. Dejando claro que ha pasado página y no quiere saber absolutamente nada de Escassi, la modelo también ha guardado silencio sobre la última polémica del jinete, que está siendo investigado por la Guardia Civil tras haber cometido 37 infracciones al volante en un trayecto de media hora durante sus recientes vacaciones en Cádiz. Impasible, la sevillana ha dejado en el aire si ella pasó miedo en coche con Álvaro en alguna ocasión.

