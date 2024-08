La rotación de la Tierra se desacelera siguiendo un patrón de escalera

La rotación de la Tierra se ha ido ralentizando con el tiempo debido a la disipación de las mareas, pero la tasa de esta desaceleración no se ha establecido de forma consistente. Es la conclusión de un artículo de investigación relevante publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Investigadores chinos, en colaboración con sus homólogos de Francia, Alemania e Irlanda analizaron ocho conjuntos de datos geológicos para reconstruir la historia de rotación de la Tierra desde hace 650 millones a 240 millones de años. Sus hallazgos les permitieron probar modelos físicos de mareas e identificar un patrón de escalera en la desaceleración de la Tierra entre 650 millones y 280 millones de años atrás, informa Xinhua citando al Science and Technology Daily. En concreto, hay dos periodos de gran desaceleración de la rotación de la Tierra (de hace 650 a 500 millones de años y de hace 350 a 280 millones de años), separados por un intervalo de desaceleración estancada de hace 500 a 350 millones de años. Estos dos periodos coincidieron aproximadamente con la explosión cámbrica y el mayor evento de extinción masiva en la historia de la Tierra, señala el artículo, y añade que los dos periodos pueden haber proporcionado las condiciones necesarias para la evolución de los primeros ecosistemas marinos. Los modelos indicaron que, salvo en el tiempo muy reciente, la disipación de las mareas es el principal impulsor de la desaceleración de la rotación de la Tierra, según el artículo de investigación. El estudio tiene una importancia teórica importante para explorar el clima, el medio ambiente y la evolución biológica de la desaceleración de la rotación de la Tierra, dijo Ma Chao, profesor de la Universidad de Tecnología de Chengdu. El equipo de investigadores estudiará más a fondo los vínculos internos entre los cambios de rotación de la Tierra y los fenómenos naturales como el campo magnético de la Tierra, las acciones de las mareas y el cambio climático para construir un modelo de evolución del sistema terrestre más completo y preciso, dijo Ma.

Compartir nota: Guardar Nuevo