La base Silvia Domínguez anuncia su retirada de la selección española

La base española Silvia Domínguez confirmó este miércoles su retirada de la selección nacional, con la que ganó nueve medallas durante sus 18 años y con un final que tilda de "decepcionante por distintas situaciones de carácter personal antes y después" de la concentración para los Juegos Olímpicos de París, cita que se perdió "supuestamente" por la lesión que sufrió semanas antes. "Una vez finalizados los Juegos Olímpicos y con una nueva e ilusionante temporada a punto de empezar, creo que es el y momento adecuado para anunciar que mi etapa como jugadora en la selección española ha llegado a su fin", señaló Domínguez en un comunicado en sus redes sociales. La directora de juego admite que tomó esta decisión "hace días" y que había decidido "esperar hasta la conclusión de Paris 2024 para hacerlo público por respeto" al equipo y a sus compañeras "en un momento en el que todo el foco y la atención debía ser para ellas". La catalana asegura que le entristece "mucho" despedirse "de esta manera tras 18 años formando parte de la selección Absoluta". "No tanto por lo frustrante que fue sufrir una lesión que supuestamente me dejaba sin opciones de poder estar en los Juegos sino porque este final para mí ha sido decepcionante por distintas situaciones de carácter más personal que me ha tocado vivir durante y después de la concentración", advirtió. En este sentido, y sin entrar en más detalles, Domínguez reconoce que todo esto le ha generado "una desilusión que nunca" antes había sentido "en más de dos décadas como jugadora profesional". "Seguramente ha sido uno de los momentos más duros no solo de mi carrera deportiva, sino también a nivel personal", sentenció al respecto. "Afortunadamente, intento ser una persona positiva, optimista, y que siempre saca aprendizajes de cada situación para afrontar el futuro con más ilusión y ganas que nunca. En estos 18 años he tenido la fortuna de vivir más momentos buenos que malos, con vivencias increíbles y experiencias únicas e inolvidables como la plata olímpica de 2016, la plata y el bronce Mundial y, por supuesto, la conquista de tres Eurobasket, entre otras", añadió la base del Perfumerías Avenida. La jugadora recuerda que "han sido muchos veranos dedicados a la selección". "Y me siento afortunada de haber podido ser partícipe de esta histórica etapa del baloncesto femenino español, con numerosos éxitos tras los cuales ha habido un enorme trabajo, esfuerzo y sacrificio por parte de todos. Al mirar atrás, desde mi debut con 19 años hasta mi adiós con 37, sólo puedo sentir orgullo por todo lo logrado y el legado que he intentado dejar para las generaciones futuras", remarcó. "Es necesario para mí poner fin a esta etapa en este momento para poder volver a ilusionarme y disfrutar del baloncesto, y lo hago con el convencimiento de haber intentado dar siempre mi mejor versión y aportar lo mejor al equipo tanto dentro como fuera de la pista", subrayó la catalana. Por último, Domínguez que da "las gracias" a todos los que "de algún modo" han participado de esta trayectoria, "ayudado a crecer en todos los aspectos" y le han "acompañado en este camino tan especial", además de su familia y entorno. "Por último, no quisiera despedirme sin desear muchisima suerte al equipo en las futuras competiciones que vienen de ahora en adelante", concluye. La jugadora del Perfumerías Avenida se despide del combinado nacional tras 214 internacionalidades, la séptima que más ha veces ha vestido la camiseta de España, con la que debutó en 2006 y con la que ha disputado ochos Eurobasket, tres Mundiales y dos Juegos Olímpicos con tres oros europeos (2013, 2017 y 2019), las históricas platas olímpica de 2016 y mundial de 2014, más otra continental en 2023, y los bronces del Europeo de 2009 y 2015, y del Mundial de 2018. ELISA AGUILAR: La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, quiso rendir "un homenaje de reconocimiento" a la veterana base catalana. "Capitana en estos últimos años, ha sido un ejemplo de entrega, compromiso y brillantez. Una jugadora imprescindible en el ciclo de éxitos de nuestro baloncesto femenino, y un referente que ha servido de inspiración para muchas niñas", resaltó en la web federativa. "Vamos a echar mucho de menos su dirección de juego, sus canastas y su carácter ganador, pero lo principal es que sepa que le damos las gracias y que siempre será un miembro importante de 'La Familia'", expresó la dirigente.

