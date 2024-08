Excandidato Márquez pedirá a la Fiscalía venezolana investigar a los rectores electorales

Caracas, 14 ago (EFE).- El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez pedirá este miércoles al Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela una investigación contra los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por, supuestamente, jugar "con el futuro" del país, al no publicar los resultados desagregados que confirmen la anunciada victoria de Nicolás Maduro.

"Estoy solicitando una investigación penal contra los cinco rectores para que respondan a cómo es eso de que están destruyendo nuestra república, de que están destruyendo el soporte de nuestra república, que es el voto", dijo el antichavista en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que pedirá al fiscal general, Tarek William Saab, que "si encuentra mérito para esto, acuse penalmente y genere el antejuicio de mérito correspondiente contra estos cinco ciudadanos que están jugando con el futuro" de Venezuela, mientras están "escondidos, sin dar respuesta".

Márquez acusó a los rectores Elvis Amoroso (presidente del CNE), Carlos Quintero (vicepresidente), Rosalba Gil, Aime Nogal y Juan del Pino de generar la "terrible falta de confianza" que -aseguró- hay en el país con respecto al resultado anunciado de los comicios.

"Lo que nos estamos jugando aquí no es el triunfo de una u otra persona, no, ojalá fuera tan fácil; nos estamos jugando la vigencia de nuestra Constitución", expresó Márquez, quien hizo un llamado a evitar que "las instituciones se prostituyan y no obedezcan" a la carta magna sino a "otras razones".

El pasado viernes, el excandidato pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una investigación por "conspiración" al CNE, y manifestó su "convencimiento" de que los cinco rectores están "incurriendo en un delito penal (...) al violar la soberanía popular contenida en el sufragio".

Asimismo, pidió "contar los votos", ya que "no es suficiente" con publicar los resultados, algo que todavía no ha hecho el CNE, 17 días después de los comicios.

El TSJ anunció el sábado que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de "validación" del resultado electoral, cuestionado dentro y fuera del país.

La oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que ha denunciado fraude, insiste en la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia, basada en el "83,5 %" de las "actas" que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa durante la jornada del 28 de julio.