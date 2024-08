Ente electoral de Venezuela tilda de "panfletario" el informe de ONU sobre presidenciales

Caracas, 14 ago (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tildó este miércoles de "panfletario" el informe provisional elaborado por el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el cual las presidenciales del 28 de julio carecieron de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".

En un comunicado, el CNE recordó que, según lo acordado con la ONU, este documento tendría fines internos, por lo que su divulgación pública viola lo pactado y "demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados".

"El contenido de dicho 'informe' es un documento panfletario y su 'experticia' queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos que utilizan para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio", señaló el ente comicial.

Además de desmentir reiteradamente el documento, el CNE insistió en que desde el 28 de julio ha sido víctima de un "ciberataque terrorista" que continua y ante el cual "se aplicaron los protocolos de contingencia" que permitieron "tener una transmisión del 80 % de las actas, con un resultado irreversible a favor" del presidente Nicolás Maduro.

En vista de la falta de resultados desagregados por centro de votación, lo que contradice el cronograma establecido, el CNE indicó que "no se pudo realizar la divulgación" detallada "por ataques continuos a las plataformas de divulgación, que sí están expuestas a internet", en alusión a la página web de la institución, que lleva 17 días caída.

A juicio del CNE -cuya mayoría de autoridades son afines al chavismo-, los expertos de la ONU "tratan descaradamente de avalar la estafa" de la oposición mayoritaria, que publicó el "83,5 %" de las actas electorales en una página web para sustentar su denuncia de fraude y asegurar que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen.

El ente subrayó que el grupo de la ONU "no estaba facultado para realizar auditorías sobre supuestas actas que no tienen ningún nivel de legalidad, ya que no fueron suministradas por el órgano electoral", por lo que "incurren los 'expertos' en un acto de ilegalidad, al dar como válidas" las papeletas divulgadas por el antichavismo.

"Con su agenda política contra el pueblo venezolano, estos personajes ponen en entredicho la credibilidad y confiabilidad de la ONU, al tiempo que se burlan de la confianza en ellos depositada por los Estados Miembros", concluye el escrito.

Además de este panel, el Centro Carter -que también fue invitado por el CNE como veedor de las presidenciales- consideró que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas por incumplir los estándares establecidos. EFE

