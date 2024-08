El Gobierno de Ecuador asegura que "se fragua" un golpe de Estado contra Noboa

Varios ministros del Gobierno de Ecuador han asegurado este miércoles que se está "fraguando" un golpe de Estado contra el presidente del país, Daniel Noboa, después de que la vicepresidenta, Verónica Abad, le denunciara por violencia política de género, en medio de la ruptura institucional entre ambos. "Se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, que de forma frontal y sin dudar declara guerra al crimen organizado y corrupción", ha declarado la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, a través de su perfil en la red social X. Por su parte, el ministro de Gobierno, Michele Sensi Contugi, ha indicado que la denuncia presentada por Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral, que pide la destitución de Noboa y su suspensión de participación política durante cuatro años, "es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado". "Mientras la vieja política juega en contra del país, nosotros trabajamos por él. La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía valores ni los principios de este Gobierno. Su alianza con la vieja política es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo", ha declarado. Asimismo, ha considerado que "es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral al ver que no tienen otra alternativa". Abad, que no forma parte de la institución de la Vicepresidencia, ejerce como embajadora desde Turquía, después de que tuviera que trasladarse por el empeoramiento de la situación en Oriente Próximo desde Israel, a donde había sido destinada en diciembre para ejercer como representante de paz en ese conflicto. Desde que fuera relegada al exterior, Abad ha venido denunciando a Noboa de coartar su libertad de expresión, de estar detrás de una persecución judicial contra ella y los miembros de su familia, así como de bloquear su vuelta a Ecuador. Este tipo de violencia política incluye cualquier "agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos, feministas, líderes políticas o sociales".

