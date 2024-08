EE.UU. considera la posibilidad de dividir Google

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría planteándose la opción de dividir Google entre las posibles medidas a implementar tras el reciente fallo de un tribunal federal, que dictaminó que el gigante de Mountain View (California) incumple las leyes antimonopolio al controlar aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en Internet. Según indicaron a Bloomberg personas conocedoras de la situación, en caso de que finalmente las autoridades estadounidenses decidieran acometer el desmantelamiento de Google, las unidades con más probabilidades de verse afectadas por la obligación de desinvertir serían el sistema operativo Android y el navegador web Chrome, además de la posibilidad de forzar la venta de AdWords, la plataforma para vender publicidad de texto de Google. La potencial exigencia de la división de Google sería el primer intento de las autoridades de EE.UU. de desmantelar una empresa por monopolio desde el intento fallido de desmantelar Microsoft hace dos décadas. De hecho, de llegarse a tal extremo, una desintegración forzosa de Google sería la mayor de una empresa estadounidense desde el caso de AT&T en los años 80. De su lado, las alternativas menos severas pasarían por obligar a Google a compartir más datos con sus competidores y otras medidas para evitar que la compañía obtenga una ventaja injusta en productos de inteligencia artificial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de conversaciones privadas. Las discusiones en el seno del Departamento de Justicia se habrían intensificado tras la sentencia del pasado 5 de agosto, en la que un tribunal federal dictaminó que Google monopolizaba ilegalmente los mercados de búsquedas en línea y los anuncios de texto de búsqueda, fallo que Google apelará. En este sentido, 'The New York Times' advierte de que las deliberaciones están en sus primeras etapas y el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, encargado del caso, Amit P. Mehta, habría pedido al Departamento de Justicia y a Google que elaboren un proceso para determinar una solución al caso antes del 4 de septiembre, ya que dos días después está programada una audiencia para discutir los próximos pasos. "El Departamento de Justicia está evaluando la decisión del tribunal", dijo al periódico un portavoz de la agencia pública. Asimismo, el diario recuerda que, además de Google, otros gigantes tecnológicos estadounienses como Apple, Amazon y Meta también enfrentan casos antimonopolio. Además, está previsto que Google vaya a juicio en otro caso antimonopolio, sobre tecnología publicitaria, el mes que viene. La semana pasada, DuckDuckGo, una empresa de motores de búsqueda, señaló tras conocer la sentencia contra Google que esta empresa ha utilizado su poder de monopolio para bloquear la competencia en el mercado de búsquedas al ejercer un control absoluto sobre los principales puntos de distribución durante más de una década. "Aplaudimos esta decisión histórica y el importante trabajo del Departamento de Justicia y los fiscales generales de los estados para hacer cumplir nuestras leyes antimonopolio", celebró. En este sentido, el motor de búsqueda competidor de Google aseguró que el camino por delante "será largo".

