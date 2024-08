Sofía Cristo desvela toda la verdad sobre su demanda a Ana Herminia: "Se va a hacer justicia"

Sofía Cristo ha roto el silencio y ha aclarado los rumores sobre si finalmente emprenderá acciones legales contra Ana Herminia. En sus declaraciones, colaboradora de televisión no ha dejado lugar a dudas: "Sí, os puedo aclarar algo. Primero te voy a dar el teléfono de mi abogada para que ella te lo explique mejor. Que lo pase a mi compañera. Que te lo pase, ¿vale? Que ella os lo explique muy bien. Y luego, todavía no se ha interpuesto la demanda, pero evidentemente se va a interponer. A ella también, por las declaraciones que ha habido en 'Lecturas' y no puedo dar más datos. O sea, de verdad que os lo va a explicar siempre mucho mejor la abogada, pero se dijo en su día que se iban a interponer las demandas que fueran necesarias". Además, Sofía ha subrayado que su demanda es completamente independiente a la de su madre, la famosa vedette Bárbara Rey: "Efectivamente, somos dos personas diferentes, no somos un pack. Entonces, esto es lo que va a ser y lo dijimos en su día y se va a cumplir, y se está cumpliendo además. La mía más corta va a ser, evidentemente, porque no se han dicho tantas cosas como de mi madre, pero se va a hacer justicia y se va a demostrar la verdad". En cuanto a la posibilidad de escribir sus memorias, Sofía ha dejado claro que no es algo que contemple por el momento: "Soy muy joven, no, no, no tengo yo pensamiento ahora mismo porque no sé cómo escribir las memorias. Sí que es verdad que yo no escribo, pero es verdad que muchas veces grabo muchas cosas que nunca subo. Porque siempre pienso, bueno, pues si un día me muero, no te lo juro, me puede pasar algo, o sea, no sé realmente, o pueda tener un accidente de coche, puede pasar cualquier cosa. Digo, pues que quede constancia, pero son muchas tonterías, o sea, sino de lo que nos pasan en los bolos, cosas con mis amigos. Con estas palabras, Sofía Cristo deja claro que aunque la situación legal está en proceso, prefiere que sea su abogada quien se encargue de los detalles, mientras ella se enfoca en su vida personal y profesional.

