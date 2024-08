Previa del Real Madrid - Atalanta

El Real Madrid iniciará este miércoles oficialmente su temporada 2024-2025 y lo hará con la disputa de su primer trofeo, la Supercopa de Europa, en el Estadio Nacional de Varsovia (21.00 horas) donde se cruzará con la Atalanta italiana, un partido donde parte favorito y en el que todas las miradas están centradas en el más que posible debut de Kylian Mbappé. Apenas dos meses y medio después de conquistar la Liga de Campeones en Wembley ante el Borussia Dortmund, el campeón de Europa vuelve a la acción con un primer choque con algo en juego y a pocos días de empezar también la defensa de su trono en LaLiga EA Sports en Palma. La capital polaca y el atrevido y algo mermado campeón de la Liga Europa son el punto de inicio de una campaña muy cargada, donde las piernas de algunos de sus futbolistas todavía no están afinadas tras un verano largo con Eurocopa y Copa América. Uno de esos jugadores es Kylian Mbappé, el gran fichaje del año y que lleva poco tiempo entrenando con sus nuevos compañeros, aunque todo hace indicar que será de la partida ya desde el inicio. El parisino llegó hasta las semifinales de la EURO, fue presentado el 16 de julio en un abarrotado Santiago Bernabéu y cogió vacaciones hasta el 7 de agosto, día en el que se puso ya a las órdenes de Carlo Ancelotti en Valdebebas. Una semana en la que habrá trabajado en su puesta a punto y en lograr el mejor acoplamiento a sus nuevos compañeros, sobre todo los del frente ofensivo. Mbappé apunta a titular sobre el césped del Estadio Nacional de Varsovia donde el Real Madrid ofrecerá seguramente las primeras pinceladas reales de lo que el técnico italiano prepara para esta exigente año, con siete competiciones en liza. La pasada temporada le salió bien la mutación a un esquema más parecido al 4-4-2 con Jude Bellingham con mucha libertad ofensiva y ahora debe decidir si vuelve al 4-3-3 que prácticamente le ha acompañado toda su carrera deportiva. Ahora es la presencia del francés la que condiciona todo, aunque todo hace indicar que este ocupará una posición más de '9' y no escorado a la izquierda donde el 'dueño' es un Vinícius Jr que se perfila como su compañero para tratar de desarmar el entramado ofensivo de una Atalanta que es un equipo que es fiel a Gian Piero Gasperini y que suele tomar riesgos sin importarle quién o quiénes están delante. Todavía lejos de su mejor ritmo competitivo y tras una pretemporada en los Estados Unidos con sólo una victoria, ante el Chelsea (2-1), pero sin tener a todas sus estrellas juntas, el Real Madrid se perfila favorito para ganar su sexta Supercopa de Europa y desempatar con el FC Barcelona y con el AC Milan, además de provocar que Ancelotti se una a Miguel Muñoz como el técnico del club más laureado con 14 títulos cada uno. UNA ATALANTA MERMADA Para ello, el técnico italiano debe decidir cómo configura su equipo, principalmente de mediocampo hacia arriba porque parece que la portería (Thibaut Courtois) y la defensa (Dani Carvajal-Eder Militao-Antonio Rüdiger-Ferland Mendy) se antojan definidas, mientras que en el medio se empezará a vislumbrar quién ocupa un poco el hueco de Toni Kroos. Aurelien Tchouámeni y Eduardo Camavinga rivalizan para coger ese hueco en el medio donde sólo Fede Valverde parece ahora mismo 'fijo'. Bellingham, también con poco tiempo de trabajo y después de un año donde fue de más a menos, también sería de la partida, mientras que Brahim Díaz, tras su buena pretemporada, podría tener hueco tanto si Ancelotti opta por cuatro centrocampistas como si lo hace por el 4-3-3, dejando entonces seguramente a Rodrygo Goes en el banquillo. Enfrente una Atalanta, campeona de la Liga Europa y que intentará plantar batalla con sus armas al 15 veces campeón de Europa, al que se enfrentará por tercera vez en su historia, después de hacerlo en los octavos de final de la Liga de Campeones de la campaña 2020-2021, con victoria en ambos partidos para los madridistas (0-1 y 3-1). El conjunto de Bérgamo llega con dudas a esta cita, sobre todo en cuanto a las bajas de jugadores importantes como el delantero centro Gianluca Scamacca y el central Giorgio Scalvini, lesionados de gravedad ambos de la rodilla, y el centrocampista neerlandés Teun Koopmeiners, que ni siquiera ha viajado por su próximo fichaje por la Juventus. Nicoló Zaniolo, uno de los refuerzos, también es baja. Pese a ello, el equipo italiano no parece que vaya a renunciar a su filosofía ni a echarse excesivamente atrás por la entidad de su rival. Ya en su primera final europea, entonces ante un Bayer Leverkusen que estaba lanzado e invicto, demostró su capacidad, ganando con absoluta autoridad por 3-0, con triplete de Ademola Lookman, la mayor amenaza ahora para la zaga merengue. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouámeni, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius Jr. ATALANTA: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui y Lookman. --ÁRBITRO: Sandro Scharer (SUI). --ESTADIO: Nacional de Varsovia. --HORA: 21.00/Movistar+.

