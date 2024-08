La reveladora reacción de María José Suárez ante los rumores de infidelidad de Escassi con un actor

Álvaro Muñoz Escassi, quien actualmente disfruta de unas vacaciones en Colombia, se encuentra nuevamente envuelto en polémica. Según Enrique del Pozo, el jinete habría sido infiel a su ex pareja, María José Suárez, manteniendo "bastantes encuentros afectivos y con mucho sentimiento" con un reconocido actor español. Unas afirmaciones que han vuelto a poner a la expareja en el foco mediático. Por su parte, la modelo ha continuado con su rutina y ha sido vista saliendo del gimnasio esta mañana, respondiendo con una enigmática sonrisa cuando se le preguntó sobre la posible relación entre Escassi y un actor. Sin embargo, María José no ha querido aclarar si ha hablado con Valeri, tras conocerse que se enfrentarán en el juzgado el próximo mes de octubre. Ante la pregunta sobre si estaría dispuesta a declarar en contra del ex de Lara Dibildos en el proceso judicial, la presentadora ha optado por mantener silencio, sin desvelar si tomará parte activa en la disputa legal que se avecina. La tensión entre la expareja sigue en aumento, siendo este solo el comienzo de todo lo que está por salir a la luz próximamente.

