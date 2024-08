Hansi Flick: "Haremos un partido diferente en Valencia"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado convencido de que el sábado ante el Valencia en Mestalla harán "un partido diferente" al de este lunes, cuando cayeron ante el Mónaco en el Trofeu Joan Gamper (0-3), y ha resaltado que no han hecho "la presión" que hacen "normalmente". "Sé cómo es capaz de jugar el equipo, lo vimos en América. Hoy no fue un buen partido ante un buen rival, pero en Valencia jugaremos diferente y estoy seguro que haremos otro partido", señaló en declaraciones a TV3 tras el partido. "No hicimos la presión que hacemos normalmente, tenemos que ver por qué, es nuestro trabajo. Hoy se ha visto lo que ha funcionado y lo que no. Analizaremos este partido y estoy seguro que el sábado lo haremos mejor", expresó. A pesar del resultado, el técnico alemán destacó que durante los primeros minutos estuvieron "bien" y tuvieron "opciones para marcar el primero". "La velocidad y el pase no fueron lo buenos que fueron en los partidos anteriores, no tuvimos la confianza que teníamos otros días. El Mónaco fue a mejor, intentamos cambiar cosas en la segunda parte, pero los errores individuales no nos permitieron ganar", manifestó. Por otra parte, no desveló si Lamine Yamal y Ferran Torres están para ser titulares en el primer partido de LaLiga EA Sports ante el Valencia el sábado en Mestalla. "Veremos si están para salir de inicio en Valencia los que han jugado hoy por primera vez. No fue una pretemporada fácil, pero no lo fue para todos los equipos", reconoció, antes de asegurar que Dani Olmo "puede marcar la diferencia".

