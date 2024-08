El PSOE advierte a Rollán de que tendrá que rendir cuentas por los 9.000 euros del viaje de senadores del PP a Venezuela

El PSOE ha avisado este miércoles de que la Presidencia del Senado, que ocupa el 'popular' Pedro Rollán, tendrá que "rendir cuentas" por el desembolso de más de 9.178 euros, dietas incluidas, que supuso a la Cámara el viaje de dos senadores del PP a Caracas para asistir a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, un "gasto innecesario" según los socialistas habida cuenta de que la delegación 'popular' no pudo entrar en el país porque no obtuvo autorización de las autoridades venezolanas. Este viaje ha salido a colación durante la comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado del ministro del ramo, José Manuel Albares, quien se ha enzarzado con la portavoz 'popular', Alicia García, sobre la atención consular recibida por los diputados y senadores del PP que viajaron a Caracas. "Usted miró para otro lado, no hizo nada, no protestó formalmente por la retención y deportación arbitraria de una delegación parlamentaria de españoles", ha denunciado. ALBARES DICE QUE LOS DEMÁS DESISTIERON POR FALTA DE VISADO Albares ha destacado que sólo el PP decidió mantener el viaje de la Cámara Alta tras conocer que no estaba autorizado por Caracas, que debería haber expedido un visado especial para que los senadores pudieran asistir como observadores a la jornada electoral. En concreto, viajaron el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juan José Matarí, y el senador madrileño y 'número dos' del partido en Madrid, Alfonso Serrano, que se unieron a la delegación enviada por el Grupo Popular del Congreso, encabezada por su portavoz, Miguel Tellado. El ministro ha subrayado que todos ellos "contaron en todo momento con la presencia y el apoyo de la embajada en Caracas" y ha rechazado los, a su juicio, "injustos bulos" vertidos contra el personal de la legación diplomática. IMPIDIERON IR AL EMBAJADOR AL AEROPUERTO Así, ha relatado que el cónsul general en Caracas se desplazó expresamente al aeropuerto para prestar asistencia a los parlamentarios y también realizó gestiones en favor de un exdiputado de Vox --Víctor González-- y del periodista Cake Minuesa, cuya situación se resolvió con "celeridad". "La acción del ministerio que dirijo es absolutamente neutra respecto a las posiciones políticas e ideológicas. Lo es por obligación y por convicción. Nunca vamos a escatimar la ayuda a un compatriota que la necesita", ha garantizado. Por contra, la portavoz del PP en el Senado le ha acusado de haberse puesto "al lado del régimen chavista" y de haber dado "instrucciones al embajador de España para que no se acercara al aeropuerto". Según su versión, el embajador había comunicado a la delegación 'popular' que iba a acudir al aeródromo pero por indicación del ministerio finalmente fue el cónsul general. EL PP QUIERE "PRIVILEGIOS" Estas palabras han llevado al ministro al preguntar al PP si realmente hablaron directamente con un "funcionario" como es el embajador cuando los parlamentarios con quien deben contactar es con la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y con el Gabinete del Ministerio de Exteriores. También ha destacado que el encargado de atender a los parlamentarios es el cónsul y no el embajador y ha echado en cara al PP que pretenda tener "privilegios". Después, el senador socialista Rafael Lemus, ha advertido de que Rollán tendrá que rendir cuentas por el "gasto innecesario" de 9.000 euros que supuso el desplazamiento de los dos senadores y ha acusado a los 'populares' de "falta de decoro político" y de pretender ir a Venezuela a "provocar y buscar lío". "La foto del viaje era toda una declaración de intenciones, el señor Tellado y la marquesa de Casa Fuerte, la señora diputada Cayetana Álvarez de Toledo, liderando una comitiva que parecía más una empresa de desocupación que un grupo de visita oficial. Ustedes no iban representando los intereses de España, ustedes fueron a Venezuela como apátridas para defender los intereses del señor Feijóo", ha dicho Lemus. Esta intervención del PSOE ha dado pie al secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, a aclarar que Serrano y Matarí renunciaron "lógicamente" a la dietas que les correspondían por el viaje --700 euros-- y a subrayar que la visita a Caracas de esa "delegación oficial" se tomó por "acuerdo de todos" los grupos y que, de hecho, todos nombraron a sus representantes. A continuación, el presidente de la Comisión de Exteriores, José Ignacio Landaluce ha leído una nota de la Secretaría General del Senado informando de un acuerdo de la Mesa de la Cámara del 17 de julio para el envío de esa delegación oficial adoptado "sin ningún voto en contra". Fue después, cuando supieron que no podrían entrar en territorio venezolano cuando el resto de grupos se descolgo de la delegación y sólo viajaron los dos senadores 'populares'.

