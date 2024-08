Charo Reina opina sobre el biopic de Isabel Pantoja y felicita a la tonadillera por su éxito

Charo Reina, ex amiga cercana de Isabel Pantoja, ha compartido sus pensamientos sobre el posible biopic que la cantante está planeando realizar con el actor Antonio Banderas. En declaraciones para el equipo de Europa Press, la folclórica expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando: "Me parece muy bien. Hombre, Antonio Banderas de tonto lo tiene un pelo. O sea, que sabe lo que hace, me parece fenomenal. Es un gran personaje al que dedicarle una serie y será muy interesante, por supuesto". En cuanto a la tonadillera, la actriz no dudó en enviarle sus mejores deseos y felicitarla por su éxito: "No me importa hablar de ella para desearle lo mejor del mundo. Ah, fenomenal. Que lo pase muy bien, a cumplir un año más, que sonría, que disfrute y que lo mejor del mundo para ella, de verdad, de corazón. Que las cosas pasan y después pasan y ya está y lo que hace falta es que todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo progrese". También quiso felicitarla por su reciente cumpleaños, diciendo: "Me ha encantado que cumpla un año más, que le deseo lo mejor, que feliz cumpleaños y que cumpla muchos más, y que sea siempre feliz y siga siendo tan gran artista como es". En relación con Hiba Abouk, Reina se limitó a decir que no está al tanto de la polémica que la actriz protagoniza con Álvaro Muñoz Escassi, pero expresó su apoyo general: "Yo les deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Yo creo que cuando alguien ha pasado un mal trance en su vida, saben lo bonito y lo bueno que es estar bien. Por eso yo lo que deseo es que la gente esté bien." También ha querido recordar a su tía y comentó: "Lógicamente, por mi tía que se movió muchos años encima de un escenario, yo ya voy por 50, que ya está bien, este año hago 50 años en los escenarios, y bueno, celebrarlo como lo estoy celebrando". Finalmente, destacó la importancia de una sanidad pública accesible, especialmente en el ámbito de la salud mental: "Hace falta ayuda y sobre todo, que la salud mental sea tratada por la Seguridad Social con mucho más respeto del que se le está tratando. Se necesitan consultas gratuitas y que no tengan que esperar 7 meses para una cita por problemas de salud mental. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero hay que ponerse en manos de buenos profesionales".

