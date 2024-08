Aleix Espargaró y Maverick Viñales, sentimientos encontrados ante la cita de Spielberg

Madrid, 13 ago (EFE).- Los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, pilotos oficiales de Aprilia, han mostrado sentimientos encontrados antela cita de este fin de semana del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg, pues para el primero no es uno de sus favoritos pero el segundo afirma que es "un buen circuito".

"No es uno de mis circuitos favoritos, ya que es una pista de 'stop-and-go' que no se adapta mucho a mi estilo de pilotaje, pero me gustan los retos y así es como afrontaré este fin de semana", reconoce Aleix Espargaró en la nota de prensa de su equipo.

Espargaró ha destacado tener muchas ganas de volver a competir para ver si pueden "hacerlo bien, porque los buenos resultados en circuitos difíciles cuentan dos veces".

En el caso de Maverick Viñales, asegura en la nota de Aprilia: "El Ring es un buen circuito, es cierto que tiempo atrás habíamos tenido problemas allí, pero el año pasado obtuve un buen resultado, especialmente en la calificación, en la que salí desde el segundo puesto de la formación de salida y estoy dispuesto a dar el ciento por ciento para intentar encontrar lo que nos faltó en Silverstone y así poder mejorar nuestro nivel y volver a lo más alto". EFE

JLL/og