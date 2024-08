Agua a gran profundidad para cubrir toda la superficie de Marte

Un análisis de actividad sísmica en Marte ha revelado evidencia de un gran depósito subterráneo de agua líquida, suficiente para llenar los océanos de la superficie del planeta. Datos obtenidos por el módulo de aterrizaje Insight de la NASA han permitido a un equipo de geofísicos estimar que la cantidad de agua subterránea podría cubrir todo el planeta hasta una profundidad de entre 1 y 2 kilómetros. Si bien se trata de una buena noticia para quienes rastrean el destino del agua en el planeta después de que sus océanos desaparecieran hace más de 3.000 millones de años, el depósito no será de mucha utilidad para quien intente aprovecharlo para abastecer a una futura colonia en Marte. Está ubicado en pequeñas grietas y poros en la roca en medio de la corteza marciana, entre 11,5 y 20 kilómetros debajo de la superficie. Incluso en la Tierra, perforar a esa profundidad sería un desafío. Sin embargo, el hallazgo señala otro lugar prometedor para buscar vida en Marte, si se puede acceder al depósito. Por el momento, ayuda a responder preguntas sobre la historia geológica del planeta. "Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior", dijo en un comunicado Vashan Wright, ex becario postdoctoral de la Universidad de California (UC) Berkeley que ahora es profesor adjunto en la Institución Scripps de Oceanografía de la UC San Diego. "Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánta hay". Wright, junto con sus colegas Michael Manga de la UC Berkeley y Matthias Morzfeld de la Scripps Oceanography, detallaron su análisis en un artículo que aparece en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. MODELO MATEMÁTICO DE FÍSICA DE ROCAS Los científicos emplearon un modelo matemático de física de rocas, idéntico a los modelos utilizados en la Tierra para mapear los acuíferos subterráneos y los yacimientos petrolíferos, para concluir que los datos sísmicos de Insight se explican mejor por una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada de agua líquida. Las rocas ígneas son magma caliente enfriado, como el granito de Sierra Nevada, en California. "Establecer que existe un gran depósito de agua líquida ofrece una perspectiva de cómo era o podría ser el clima", dijo Manga, profesor de ciencias terrestres y planetarias de la UC Berkeley. "Y el agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué [el depósito subterráneo] no es un entorno habitable. Ciertamente es cierto en la Tierra: minas muy profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de sustentar la vida". Manga fue el asesor postdoctoral de Wright. Morzfeld fue un ex becario postdoctoral en el departamento de matemáticas de la UC Berkeley y ahora es profesor asociado de geofísica en Scripps Oceanography. Manga señaló que muchas evidencias (canales de ríos, deltas y depósitos de lagos, así como rocas alteradas por el agua) respaldan la hipótesis de que alguna vez fluyó agua sobre la superficie del planeta. Pero ese período húmedo terminó hace más de 3.000 millones de años, después de que Marte perdiera su atmósfera. Los científicos planetarios de la Tierra han enviado muchas sondas y módulos de aterrizaje al planeta para averiguar qué pasó con esa agua (el agua congelada en los casquetes polares de Marte no puede explicarlo todo), así como cuándo sucedió y si existe o existió vida en el planeta. Los nuevos hallazgos son una indicación de que gran parte del agua no se escapó al espacio, sino que se filtró hacia la corteza. El módulo de aterrizaje Insight fue enviado por la NASA a Marte en 2018 para investigar la corteza, el manto, el núcleo y la atmósfera, y registró información invaluable sobre el interior de Marte antes de que la misión terminara en 2022. "La misión superó ampliamente mis expectativas", dijo Manga. "Al observar todos los datos sísmicos que recopiló Insight, descubrieron el grosor de la corteza, la profundidad del núcleo, la composición del núcleo e incluso un poco sobre la temperatura dentro del manto". Insight detectó terremotos en Marte de magnitud 5, impactos de meteoritos y retumbos en áreas volcánicas, todo lo cual produjo ondas sísmicas que permitieron a los geofísicos investigar el interior. Un artículo anterior informó que por encima de una profundidad de unos 5 kilómetros, la corteza superior no contenía hielo de agua, como Manga y otros sospechaban. Eso puede significar que hay poca agua subterránea congelada accesible fuera de las regiones polares. El nuevo artículo analizó la corteza más profunda y concluyó que los "datos disponibles se explican mejor por una corteza media saturada de agua" debajo de la ubicación de Insight. Suponiendo que la corteza sea similar en todo el planeta, argumentó el equipo, debería haber más agua en esta zona de corteza media que los "volúmenes propuestos para haber llenado los hipotéticos océanos marcianos antiguos".

