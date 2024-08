Simeone quiere más

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 12 ago (EFE).- Relanzada su ambición con los fichajes de Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Robin Le Normand, el Atlético de Madrid, Diego Simeone, la plantilla y la afición quieren y necesitan ir más allá de la indispensable clasificación para la Liga de Campeones, asumida la complejidad que eso supone contra el Real Madrid y el Barcelona, pero inconformistas ante una realidad contra la que ya se rebelaron con éxito en 2014 y 2021.

En los últimos veinte años, son el único equipo y el único entrenador de forma inseparable que han ganado LaLiga a ambos "monstruos", como los ha calificado alguna vez el propio Simeone. En 2013-14, dentro del ciclón Diego Costa, con un bloque inabordable en su defensa, y en 2020-21, con un estilo completamente distinto, con un perfil ofensivo y con el irreductible goleador Luis Suárez. Dos Atléticos, un mismo líder y dos momentos históricos.

Su aspiración apunta ahí de nuevo. Más aún con los refuerzos y la inversión de este verano, por encima de los 150 millones entre fijos y variables: el delantero campeón del mundo argentino Julián Álvarez desde el Manchester City; el goleador noruego Alexander Sorloth desde el Villarreal y el central ganador de la Eurocopa 2024 Robin Le Normand, desde la Real Sociedad, a la espera de la resolución o no de la incorporación del centrocampista inglés Conor Gallagher desde el Chelsea, tras el frustrado traspaso en sentido contrario de Samu Omorodion.

El pase a la 'Champions' cada uno de los últimos doce años tiene mucho mérito. Solo hay seis equipos que no han fallado en ese tiempo. Aparte del Atlético, el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester City y el París Saint Germain. Pero no colma ni a él ni a la hinchada ni a sus futbolistas. Es una garantía económica y deportiva, con 750 millones ya de estabilidad por ingresos directos de esta competición, pero no son títulos.

Y son ya tres años sin alcanzar la cima en la época más ganadora de la historia, con ocho trofeos. En ese sentido, la pasada temporada fue dañina y despertó dudas -más insistentes en los últimos tiempos-, porque se separó tanto y tan pronto de la pugna por LaLiga, lastrado por su versión visitante en contraste con su imponente curso local; fue doblegado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Borussia Dortmund -después subcampeón- con un partido menor ante el Muro Amarillo del Signal Iduna Park y su choque de vuelta en las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic fue un fiasco en San Mamés.

Mientras asoma al fondo del curso la irrupción en el novedoso Mundial de Clubes y está fuera de la Supercopa de España -por su cuarta posición en la pasada Liga, el peor puesto de todas y cada una de las doce campañas enteras del técnico al frente del Atlético-, LaLiga es el día a día esencial, pero surgen más frentes: la nueva Liga de Campeones es la pasión aún inabarcable, con aquellas dos crueles finales en la memoria en 2014 y 2016, y la Copa del Rey es siempre un aliciente. No la gana desde 2013, cuando inició todo lo que vino después.

El decimotercer proyecto de Simeone no solo cambia el aspecto del equipo en determinadas posiciones, sino que lo mejora notablemente, tras un mercado de fichajes que ha sido una montaña rusa: la velocidad inicial en las salidas (los defensas Mario Hermoso, Gabriel Paulista y Stefan Savic, el centrocampista Saúl Ñíguez y los delanteros Memphis Depay y Álvaro Morata, este último con el abono de su cláusula de rescisión de 13 millones de euros para irse al Milan), el trayecto directo para contratar a Robin Le Normand (ha pagado 34,5 millones de euros más 5 en variables a la Real Sociedad), el desencuentro con Artem Dovbyk (con versiones contrapuestas de club y jugador, que fichó por el Roma) y los fichajes de Sorloth, Julián Álvarez y quizá Gallagher para una plantilla sumamente competitiva.

Añadida la vuelta de su cesión de Giuliano Simeone, si se culmina la incorporación de Gallagher, serán las cinco novedades del Atlético 2024-25, que sostiene su base, como el portero Jan Oblak, los centrales José María Giménez y Axel Witsel, los centrocampistas Koke Resurrección, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul; el carrilero o extremo Samuel Lino; y el delantero Antoine Griezmann. Ocho de los once titulares de la alineación tipo del técnico durante el pasado ejercicio siguen inamovibles.

También es un momento distinto para Arthur Vermeeren, cuyo semestre de adaptación debe dar paso a mucho más en esta campaña, aunque su cesión a otro equipo cobra fuerza para este curso. Rodrigo Riquelme también debe crecer más. Y Thomas Lemar, componente del último medio campo campeón (junto a Koke y Llorente en 2020-21), pero sin competir desde septiembre de 2023 por la rotura del tendón de Aquiles derecho, ya está repuesto.

Igualmente, continúan Horatiu Moldovan, Nahuel Molina, Reinildo Mandava, César Azpilicueta y Pablo Barrios, a la espera de qué sucede con Ángel Correa... Y Joao Félix, cuya hoja de ruta apunta fuera del Atlético, aunque la pretemporada lo ha propuesto con ganas, talento, minutos, titularidades, goles (dos) y asistencias (una); al contrario que hace un año, cuando no disputó ningún encuentro del verano, tan asumida como estaba su marcha, que finalmente fue cedido al Barcelona para retornar ahora.

Ofertado en las últimas horas al Chelsea, el atacante portugués (no juega un encuentro oficial con el Atlético desde el 8 de enero de 2023, cuando se fue cedido primero al Chelsea y después al Barcelona) sigue por el momento en la plantilla de Simeone cuando se acerca el estreno de la competición del próximo lunes, 19 de agosto, contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica. Su rendimiento ha sido bueno en esta pretemporada, resuelta por el equipo rojiblanco con un pleno de tres victorias, una de ellas en la tanda de penaltis, nueve goles a favor y solo uno en contra. En su último test venció 2-0 al Juventus. EFE

id/jjl