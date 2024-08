Martina Terré: "Es un oro trabajado entre todas"

La internacional española de waterpolo Martina Terré ha asegurado que el oro conseguido por la selección en los Juegos Olímpicos de París está "trabajado entre todas" y que es "el final de un trabajo muy bien hecho", además de recalcar su felicidad por este éxito para las compañeras que llevan más tiempo en el grupo. "Es un oro trabajado entre todas, hemos trabajado muy duro para estar hoy aquí con una medalla colgada en el cuello. Estamos contentas porque es un oro, pero más contentas de haber hecho un buen trabajo y de haber hecho un buen campeonato", señaló a su llegada al aeropuerto de El Prat de Barcelona. La barcelonesa, de 21 años, fue clave con sus paradas ante Australia en la final y también en la tanda de penaltis de semifinales ante Países Bajos. "Sentía que aportaba, que es lo importante. Ellas también metieron todos los penaltis, nos dio también mucha confianza. Ellas los estaban metiendo y sólo tenía que poner una mano para parar alguno. Fue un pasito más, nos daba el pase a la final, que era lo que queríamos", indicó. Además, destaca la "experiencia" de disputar unos Juegos Olímpicos. "Han sido unos días muy chulos, hemos vivido una experiencia muy grande. Eran mis primeros Juegos Olímpicos y me llevo una medalla encima, es impresionante. Haberlo vivido con ellas es lo más grande", apuntó. "Es el final de un trabajo muy bien hecho, hay jugadoras que llevan desde 2008 aquí currando para conseguir medallas como esta. Es la guinda a todo el trabajo que hacen cada día, porque hay gente que lleva trabajando casi desde que yo nací, es impresionante", expresó. Por otra parte, Terré relató el momento en el que supo que eran campeones. "Llevaba con mucha tensión durante todo el partido. Cuando veo que ya es imposible de que nos puedan igualar dije 'qué bien'. Luego nos metieron dos goles y máxima relajación. Estoy muy feliz por todas, también por las que se han quedado atrás, que han trabajado también para estar entre las 13 y no pudo ser", declaró. "No sé si era mi mejor día, yo creo que no. Hay días que entreno mejor y siento que puedo parar más, pero estoy contenta, es lo que se me pide, que esté en estos días, que también esté durante todo el campeonato. He intentado ser bastante regular, espero haberlo sido. Estoy feliz de, un día más, poder aportar al equipo lo que necesita", prosiguió. En otro orden de cosas, considera que España termina los Juegos "con un buen medallero". "Es la vez que vamos con más delegación después de Barcelona. Es un buen medallero, son 18 medallas, de las cuales cinco son de oro, que es muy bueno. Además, dos equipos, tanto el masculino de fútbol como nosotras, hemos llegado a tener un oro, es muy grande. Igual hay medallas que se esperaban y no han podido ser, como Carolina Marín, que se lesionó y estaba muy cerca de tenerla", manifestó. "Hay que valorarlo bien. En boxeo también hemos conseguido medallas después de mucho tiempo, o sea que hay que tener tranquilidad. Igual hay medallas de jóvenes que se esperaban, pero hay que tener calma con ellos porque se tienen que asentar, sin ponerles tanta presión. Es deporte y no siempre se puede estar arriba", finalizó.

