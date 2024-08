Maica García: "Hemos demostrado ser las mejores y nos hemos ganado este oro"

La internacional española de waterpolo Maica García ha asegurado que las jugadoras han demostrado "ser las mejores" en los Juegos Olímpicos de París y que han merecido ganar "el oro", todo tras una final ante Australia en la que, gracias a su renta en los minutos finales, han podido disfrutar "sin tensión y sin presión". "A la tercera va la vencida. ¡Qué orgullo, qué felicidad! Todavía necesito tiempo, días, no sé si meses, semanas, para asimilar esto, asimilar todo lo que ha pasado estas dos semanas, todo lo que hemos vivido, todo lo que se ha volcado la gente con nosotras. Lo hemos dado todo, hemos demostrado ser las mejores y nos hemos ganado este oro", señaló a su llegada al aeropuerto de El Prat. Todo tras un torneo con "muchos buenos momentos". "En los diferentes partidos ha habido momentazos que los tengo para mí. Me ha encantado el momento de subir al podio con mis compañeras y de colgarnos la medalla. Parezco la llorona del equipo, soy muy emocional. El momento de escuchar el himno mientras la bandera española se levanta fue muy emocionante", subrayó. "Cuando marqué el último y la diferencia era de cuatro goles, el 11-7, pensé 'ya está, yo creo que aquí ya sí que se ha acabado', y dije 'por favor, que terminen lo antes posible estos dos minutos. Era muy difícil que pudiesen remontar eso y nos dio esa tranquilidad de 'vamos a disfrutar del momento', de mirar a la grada y de quedarte con todas las sensaciones que estás viviendo y disfrutarlo ya sin tensión y sin presión", relató. Por último, Maica García no quiso asegurar si podrá estar en Los Ángeles 2028 para revalidar el oro. "Sé que tengo la edad que tengo. Todavía quedan cuatro años, queda mucho. Estoy contenta, quiero disfrutar de esta medalla que llevamos mucho tiempo intentando conseguir y aquí la tenemos por fin, y voy a ir pasito a pasito. Creo que no puedo mirar ahora mismo a cuatro años. Ojalá pueda llegar y el staff también cuente conmigo, y ya veremos. Voy a intentar continuar, pero ya veremos", finalizó.

