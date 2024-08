Leganés, la salvación como única exigencia

Carlos Mateos Gil

Madrid, 12 ago (EFE).- El Leganés iniciará su segunda etapa en la máxima categoría del fútbol español con el objetivo de mejorar los registros de la primera, que duró cuatro temporadas entre el 2016 y el 2020 y en la que también alcanzó las semifinales de la Copa del Rey.

Tras su amargo descenso en un fútbol condicionado aún por la pandemia después de empatar en un duelo contra el Real Madrid en el que tuvo serias opciones de victoria, el bando blanquiazul ha pasado cuatro cursos en la división de plata en los que ha habido varias modificaciones.

En el primero acabó cediendo en los playoffs ante el Rayo Vallecano, los dos siguientes pasaron sin pena ni gloria, y en el más reciente el plantel sorprendió a todos, situándose arriba desde el principio y hasta el final pese a que el objetivo era la permanencia.

De esta manera se han acelerado las intenciones del grupo estadounidense Blue Crow, que compró el club a la familia Moreno Pavón en el 2022 y que ha conseguido pronto el reto que se había planteado en un plazo más largo. La intención ahora es que el equipo aguante lo más posible en la elite e incluso, a futuro, pelear por los puestos europeos.

Todo ello se quiere lograr afianzando la masa social, que perdió algo de fuelle en algunos momentos del último paso por Segunda pero que ha vuelto a enchufarse gracias a lo logrado la anterior campaña y de nuevo a un gran trabajo del departamento de comunicación y márketing, por lo general muy bien considerado y que ya tuvo relevancia con algunas de sus acciones durante la estancia del Leganés entre los 'grandes'.

Así pues, las metas son ambiciosas en una carrera de fondo en la que a día de hoy solo se piensa en pelear por la salvación. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y las limitaciones de atractivo y la competencia por fichajes con otros muchos equipos que tiene todo ascendido; el club se ha movido poco de momento en el mercado.

De hecho es uno de los que menos ha gastado en las grandes ligas, lo que no significa que hasta el cierre del mes de agosto no se vuelque para concretar refuerzos que claramente necesita. Eso sí, la idea no es apuntalar el plantel cuanto antes, sino apurar al máximo en busca de buenas oportunidades.

Es por ello que de momento la lista de altas es corta y muy en la línea por la que suele moverse la dirección deportiva; apostando por traer jugadores que ya conocen la casa como el guardameta Juan Soriano; por jóvenes con hambre como Roberto López; o por nombres algo más 'exóticos' llegados de ligas extranjeras como Valentin Rosier.

De aquí a la conclusión del periodo de fichajes se espera a conocer descartes de clubes de mayor pedigrí para buscar alguna cesión, 'pescar' en sus canteras o acometer alguna compra que sea asumible, siempre sin salirse de los márgenes en los que se ven obligados a moverse todos los equipos.

Los que lleguen se sumarán a un bloque que la pasada campaña funcionó bien a las órdenes del joven Borja Jiménez, debutante en la categoría. A sus órdenes seguirán futbolistas importantes en la 2023-2024 como el capitán Sergio González, el camerunés Yvan Neyou o los atacantes Dani Raba, Miguel de la Fuente o Juan Cruz, estos dos últimos incorporados ya en propiedad.

No estará con ellos el guardameta Diego Conde, 'Zamora' la temporada pasada y ahora en el Villarreal, ni muchos de los que fueran sus compañeros, bien porque se ha puesto fin a su etapa en el club como en el caso de Jorge Miramón, único futbolista presente en los dos ascensos a Primera hasta la fecha, o porque estuvieron a préstamo y, al menos de momento, no han retornado.

Se vaticina pues un año duro para el bando blanquiazul, en el que tendrá que apretar los dientes y competir con sus limitaciones para no acabar entre los tres últimos clasificados y que el viaje, que inicia repleto de ilusión, sea de corto recorrido. EFE

