La Policía de Bangladesh vuelve al trabajo tras una semana de huelga por motivos de seguridad

La Policía de Bangladesh ha vuelto este lunes al trabajo en las calles de Daca, la capital del país, tras una semana de una huelga general que fue declarada por motivos de seguridad a medida que aumentaba la tensión en el marco de las protestas contra el Gobierno. Los agentes de tráfico han reanudado también sus labores y han vuelto a situarse en los principales cruces de la capital después de que la huelga fuese desconvocada tras una reunión con representantes del Gobierno interino celebrada el domingo en la sede el Ministerio del Interior. No obstante, los agentes trabajan ahora junto a los estudiantes que salieron a la calle poco después de la dimisión de la ahora ex primera ministra, Sheij Hasina, para suplir las funciones de los policías en huelga, según informacionres recogidas por el diario 'The Daily Star'. La Asociación de Servicios Policiales de Bangladesh (BPSA), el principal sindicado del país asiático, ha lamentado que más de una decena de agentes han muerto durante las manifestaciones, que se iniciaron a principios del mes de julio para hacer frente al ya suspendido sistemas de cuotas para acceder al empleo público. Los manifestantes tuvieron que desplazarse la semana pasada hasta varias comisarías para garantizar la seguridad de los agentes después de que una turba prendiera fuego a una de las sedes policiales en el barrio de Mirpur y la redujera a cenizas.

