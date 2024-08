Estados Unidos vuelve a ganar el medallero aunque sobre la bocina en Paris 2024

La delegación olímpica de Estados Unidos fue la mejor de los Juegos de Paris 2024, con 40 oros, 44 platas y 42 bronces, un total de 126 metales con los que superó con creces al resto de países, aunque en oros, lo que cuenta en la clasificación, empató sobre la bocina gracias a la selección femenina de baloncesto. El país norteamericano ganó el último oro en juego en Paris 2024, el del 'Dream Team' femenino, que logró su octavo título consecutivo. Un equipo de leyenda que, eso sí, esta vez tuvo que sufrir ante Francia hasta la bocina final. Por centímetros incluso, ya que Gaby Williams encestó la última canasta pero pisando la línea de triple y no le dio para el empate de la anfitriona, en el 67-66. Así llegó el 40º oro de Estados Unidos, país que por cuarta edición seguida mandó en el medallero de unos Juegos Olímpicos. En el último día de competición este domingo, el USA Team sacó también el oro en ciclismo en pista de Jennifer Valente. Así, los norteamericanos empataron en preseas doradas a una China con menos medallas del resto de colores y en total. El mano a mano entre los dos gigantes se extendió hasta el último día, con China acercando su victoria particular, que no logra desde Pekín 2008, con el oro de Li Wenwen en halterofilia. A USA se le escapó el voleibol pero Valente devolvió las opciones yanquis, aprovechadas por centímetros y en el bocinazo final del Arena Bercy. El equipo olímpico chino terminó segundo del medallero de Paris 2024 con 40 oros, 27 platas y 24 bronces, un total de 91. Mientras, Japón cerró el podio con 20/12/13, 45 medallas. Francia, quinta, es el primer país europeo de la clasificación, con 16 oros, 26 platas y 22 bronces, y España terminó decimoquinta 5/4/9 y 18 en total, una más que en Rio de Janeiro 2016 y que en Tokyo 2020.

Compartir nota: Guardar Nuevo