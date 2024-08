El Mónaco avisa al Barça a cinco días del estreno en LaLiga

El FC Barcelona ha caído este lunes en el Trofeu Joan Gamper ante el AS Mónaco (0-3), un partido en el que los de Hansi Flick adolecieron de falta de intensidad a solo cinco días de comenzar LaLiga EA Sports ante el Valencia en Mestalla, que obligará a tomar nota esta semana. Desde 2012, cuando claudicó ante la Sampdoria, al Barça no se le escapaba su torneo. Las preocupantes lagunas de juego, después de una ilusionante gira norteamericana, contrastaron con el buen desempeño de hombres como Pau Víctor, Marc Casadó y un Lamine Yamal que entró en la segunda parte y que despertó al equipo culé. Tras los tradicionales discursos de entrenador y jugadores y después del homenaje a los campeones de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, el partido arrancó con Ter Stegen, Koundé, Iñigo Martínez, Christensen, Balde, Marc Casadó, Marc Bernal, Pablo Torre, Raphinha, Lewandowski y Pau Víctor integrando el primer once inicial de Hansi Flick. Precisamente el último de ellos, Pau Víctor, gran sensación de la pretemporada, avisó en el primer minuto con un disparo que se marchó alto, y poco después Pablo Torre frustró una ocasión de los del Principado cortando una contra. El conjunto azulgrana tocaba, pero no acababa de encontrar el camino a portería. Superado el primer cuarto de hora, Robert Lewandowski probó suerte con un remate desde la frontal que atrapó el guardameta del cuadro monegasco, que respondió con un centro-chut de Vanderson que no encontró el arco. Los de Adi Hütter se encontraban muy cómodos con el balón, y Denis Zakaria también buscó abrir el marcador, pero su chut en el minuto 24 se fue por encima del larguero. Después de la pausa de hidratación a la media hora, Raphinha vio puerta tras aprovechar un balón largo, pero el colegiado Víctor García Verdura anuló el gol por fuera de juego. Fue la última gran ocasión antes de un descanso tras el que entraron en escena Gündogan y Sergi Domínguez por Christensen y Pablo Torre. Cinco minutos después de la reanudación, el Mónaco logró adelantarse en un error en la salida de balón culé, cuando Iñigo Martínez la tocó para un Marc Bernal que se relajó ante la llegada de Mohamed Camara, que robó el esférico para mandarlo al fondo de las mallas (min.50). Solo siete minutos después, el segundo clasificado de la pasada Ligue 2, incrementó su renta por mediación de Breel Embolo, que supo sacar provecho de un buen pase filtrado de Takumi Minamino. Pau Víctor presionó con un disparo que rechazó la defensa rival, antes de que Flick buscase reaccionar dando entrada al esperado Lamine Yamal -que dio nada más ingresar al terreno de juego un gran pase al de Sant Cugat del Vallès, con el balón rozando el palo-, Ferran Torres, Héctor Fort y Gerard Martín por Lewandowski, Gündogan, Balde y Koundé. A pesar de que el equipo creció con Yamal, Christian Mawissa se encargó de desbaratar cualquier opción azulgrana en el minuto 86, al controlar un balón y anotar el tercero de la noche. El sábado, los de Flick debutarán en LaLiga EA Sports ante el Valencia en Mestalla, un partido en el que deberán dejar atrás las dudas de este lunes.

