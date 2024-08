Carmen Borrego, su petición desesperada a su hijo José María Almoguera: "Déjame ejercer de abuela"

Cada vez más relajado ante las cámaras tras sus apasionadas imágenes con una morena que dejan entrever que su separación de Paola Olmedo es definitiva, José María Almoguera tendía la mano a su madre después de 4 meses sin ningún tipo de relación con ella, se sumaba al reto que ha iniciado Carmen Borrego en redes sociales en apoyo a María Teresa Campos, 'Cámbiate las gafas': "Yo con mi abuela siempre" aseguraba con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press. Una frase que ha hecho reaccionar a la tertuliana, que antes de comenzar la segunda etapa de sus vacaciones se ha sentado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y ha lanzado un mensaje a su hijo para reivindicar su papel de abuela. "Me parece lógico que todo lo que se haga por su abuela lo apoye porque él ha querido muchísimo a su abuela y han tenido una maravillosa relación y mi madre siempre decía que su nieto era el hombre de su vida" ha expresado tras ver las imágenes de su hijo. "Yo también soy abuela, me gustaría poder disfrutar de mi nieto. Has tenido una abuela maravillosa, las abuelas somos muy importantes en la vida de los nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? Ya no digo de madre, ¡pero ese niño qué culpa tiene!" ha exclamado Carmen con firmeza, mirando directamente a cámara para hacer una importante petición a su hijo: "Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela, las abuelas son importantísimas, nos dan una base de cariño, respeto y valores que si las quitamos dejamos cojas a esas personas". Destacando el papel fundamental que su abuela tuvo en su vida, y que María Teresa tuvo en la de José María y confesando que "no se acuerda" de la última vez que vio a su nieto Hugo -de dos años-, Carmen ha asegurado que aunque sabe que tiene sus "derechos" para poder ver a su nieto si la justicia lo dictamina, no va a ejercerlos porque está convencida de que este asunto hay que solucionarlo "en privado desde el cariño el amor y el respeto". "No voy a decir lo que hago o no hago, he hecho este llamamiento porque creo que ese niño se merece a su abuela y su abuela también se merece a ese niño" ha sentenciado tajante, sin querer contar si ha dado pasos en privado para que José María le deje ver a su nieto en este tiempo. Muy sincera, Carmen no ha dudado en reconocer que si Paola Olmedo se pusiese en contacto con ella para ver al pequeño, no dudaría en cogerse "el helicóptero de 'Supervivientes'" -que le da pavor, con tal de poder estar con su nieto. "He ejercido cuando me han dejado y ejerceré cuando me dejen, por supuesto" ha concluido, confesando que aunque sabe que su mensaje le sentará mal a su hijo José María, "lo único que reclamo es el amor de abuela, nada más".

