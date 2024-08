(AMP.) Junts convoca un congreso extraordinario a finales de octubre, concidiendo con el aniversario de la DUI

Junts per Catalunya ha convocado un congreso extraordinario del partido para el último fin de semana de octubre, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la declaración unilateral de independencia, al que han animado a participar a personas ajenas al partido, pero que se sientan "comprometidos" con la independencia. Así lo ha anunciado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que la convocatoria de este congreso extraordinario responde a la voluntad de "recomponer y relanzar el independentismo desde el liderazgo de Junts per Catalunya". La decisión del partido presidido por Laura Borràs junto al secretario general, Jordi Turull, llega después de la reaparición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en un acto en Barcelona el día del pleno de investidura del presidente Salvador Illa, y tras el cual volvió a Waterloo. Este mismo lunes, después de la toma de posesión de los consellers del nuevo Govern, la portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, ha reivindicado a su partido como la alternativa para el independentismo. NUEVA HOJA DE RUTA DEL INDEPENDENTISMO En la rueda de prensa, Turull ha indicado que, tras el apoyo de ERC a la investidura del socialista Salvador Illa, se ha asistido a "la ruptura del bloque independentista", y considera que es el momento adecuado de convocar el congreso. Así, ha abogado por "definir una nueva hoja de ruta hacia la independencia y también por marcar y dejar claro un modelo de país ante el nuevo tripartito de carácter unionista", en referencia a PSC, ERC y Comuns tras los acuerdos de investidura que permitieron investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Turull ha asegurado que Junts siempre se ha mostrado abierto a todas las fuerzas independentistas y ha añadido: "No somos nosotros los que desde el independentismo hemos facilitado el Govern más españolista en la Generalitat". En este sentido ha dicho que, ante el cambio de situación que supone el acuerdo de ERC con el PSC, Junts puede convertir el problema en una oportunidad, en sus palabras: "Nosotros asumimos la responsabilidad de ser la primera fuerza independentista". EN UN FIN DE SEMANA "EMBLEMÁTICO" Junts celebrará su congreso extraordinario el último fin de semana de octubre, los días 26, 27 y 28 de octubre, un fin de semana que Turull ha definido como "emblemático" para el independentismo por su coincidencia con la declaración unilateral de independencia que tuvo lugar el 27 de octubre de 2017. Turull ha avanzado que el partido buscará la participación activa de sus afiliados en el congreso, pero también la de "toda aquella gente que no se siente de Junts per Catalunya, que se siente muy comprometida con la independencia". "Personas que no quieren ni dejarlo correr ni bajar los brazos ni resignarse ni rendirse ante la nueva situación. Y por eso nosotros desde hoy también hacemos un llamamiento a toda esta gente y nos ponemos a su disposición", ha concluido. JUNTS Y EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Preguntado por el papel de Junts en el Congreso respecto al Gobierno de Sánchez, Turull ha expresado que en este momento no están "pendientes de si sufrirá o no sufrirá" Sánchez, sino de relanzar el movimiento independentista. Asimismo, ha afirmado que una de las cuestiones que tratará Junts en el congreso que ha convocado para el último fin de semana de octubre será "el planteamiento general y cómo se enfoca el tema de la mediación internacional" acordada con el PSOE.

