Alejandro Blanco: "Sigo pensando que las 22 medallas son salvables, les pongo un diez"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que sigue pensando que las 22 medallas de Barcelona'92 "son salvables" y puso un "diez" al equipo español en los Juegos de Paris 2024, que se clausuran este domingo y en los que concluyó en el decimoquinto lugar en el medallero, con 18 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 9 de bronce. "Quiero felicitar al equipo olímpico español. Todos los que han competido, hayan sacado medalla, diploma o no hayan quedado entre los ochos primeros, han dado lo máximo. Hemos quedado por debajo de las expectativas y hay deportes que las han cumplido y otros que no", manifestó en rueda de prensa en la Casa de España del COE en París. Alejandro Blanco subrayó que los Juegos Olímpicos "presentan" más variables que otras competiciones como los Mundiales y Europeos. "Hemos superado el número de medallas de Tokyo y Rio. No es el resultado esperado, pero es bueno porque la competencia ha aumentado. Decir que un deportista que no ha sacado medalla ha fallado no lo acepto", indicó. En este sentido, el máximo responsable del olimpismo nacional recordó que en los Juegos no vale la teoría. "Estamos hablando de deporte. Esto es deporte y unos ganan y otros caen", dijo poco después de repasar el balance: 18 medallas, 9 cuartos y 20 quintos puestos. Además, de los 383 deportistas españoles en Paris 2024, 190 hombres y 193 mujeres, el noveno país en el número de clasificados, 87 de ellos con medalla y 221, el 57 por ciento entre los ocho primeros. "Antes de llegar aquí pensábamos que España podía y debía batir el récord de las 22 medallas, pero la competición es la que es. Nos hemos quedado a la puerta de varias medallas. Es mejor 20 que 18, pero no tengo más que palabras de agradecimiento", señaló. Después de las 22 medallas en Barcelona, España ganó 17 en Atlanta'96 y 11 en Sydney en 2000, 20 en Atenas en 2004 y 19, 20, 17 y 17 desde Pekín hasta Tokyo 2020. "Ese es el nivel que tenemos. Cuando hablamos de resultados tenemos que hablar de qué forma hay que dar el salto. Esas 22 medallas son salvables, estamos tan cerca, y, a veces, tiene que ver con una milésima", argumentó. EL COCIENTE INVERSIÓN VS RESULTADOS Blanco exhibió el músculo del deporte español, el mejor, según él, en el cociente entre la inversión pública y los resultados. "En ese cociente estamos por encima de los países de nuestro entorno. Siempre defenderé la planificación deportiva y el trabajo de nuestras federaciones. Agradezco la inversión que ha hecho el Gobierno, pero para obtener resultados no es cosa de un año ni de dos", indicó. A su juicio, conseguir medallas cada vez "es más difícil" porque han surgido países que antes no participaban en el medallero y que están "consiguiendo resultados". "No he visto a ningún deportista que baje los brazos. De París me ha sorprendido la grandeza de las instalaciones y la asistencia de público", destacó. Por su parte, los abanderados en la clausura, la marchadora María Pérez y el saltador Jordan Díaz, agradecieron el honor de portar la enseña en el desfile de este domingo en el Stade de France de Saint-Denis. "He tenido tiempo de analizar lo que ha pasado y sigo sin palabras. Va a ser muy complicado superar este año porque he ganado lo más grande", apuntó el triplista. Para concluir, Blanco ya apuntó al futuro del deporte español, en el que se deben asentar las bases del talento y reivindicar la fortaleza de la 'Marca España'. Y homenajeó a la jugadora de bádminton Carolina Marín, a la que harán un reconocimiento entre septiembre y octubre "decida lo que decida" porque es un "referente del bádminton y del deporte mundial".

